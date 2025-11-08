Rubén Amorim explica por qué Matthijs de Ligt no está en la directiva del Manchester United

El Man United empató 2-2 contra el Tottenham en la Premier League y Rubén Amorim reflexionó sobre su actuación tras el partido.

Matthijs de Ligt rescató un punto. (Imagen: Charlotte Wilson/Fuera de juego 2025)

Ruben Amorim cree que Matthijs de Ligt es un líder para el Manchester United a pesar de la decisión de excluirlo del grupo de liderazgo.

El United se adelantó ante el Tottenham en el minuto 32 gracias a Bryan Mbeumo. Amad fue responsable del balón inteligente al área penal y Mbeumo cabeceó maravillosamente hacia la esquina superior izquierda.

Senne Lammens hizo dos grandes paradas cuando se reanudó el juego en la segunda parte. El United parecía haber capeado la tormenta, pero sufrió un colapso tardío tras dos goles del Tottenham.

Manuel Ugarte y De Ligt fueron los responsables del empate de Mathys Tel, pero este último consiguió el punto en el sexto minuto del descuento con un heroico cabezazo.

De Ligt no estaba en el grupo de liderazgo que se presentó este verano, pero Amorim cree que está dando un buen ejemplo.

Amorim dijo sobre la decisión: «Nosotros elegimos. A veces hay jugadores que lideran en su forma de jugar, luego hay jugadores que tienen una participación diferente en todo lo que sucede en Carrington».

«Sólo estoy tratando de traer diferentes estilos al grupo de liderazgo. Pero al final del día, todos tienen que ser líderes y ayudarse unos a otros. Creo que lo está haciendo muy bien, muy agresivo, defendiendo bien. Creo que tiene más calidad con el balón de la que muestra. Todavía está en el punto de no querer cometer errores con el balón».

«Lo hace muy bien, porque es inteligente para un jugador. Pero si llegamos a un muy buen punto, nuestros tres defensores centrales determinarán el ritmo y la calidad del juego».

Reflexionando sobre el desempeño del United, dijo: «Tenemos muchos problemas, estamos apenas en el comienzo. A veces los resultados muestran a la gente que estamos mejorando, pero todavía tenemos mucho por hacer. Puedes dividir el partido en los últimos diez minutos».

«Incluso si tenemos que eliminar a Harry Maguire y Casemiro al mismo tiempo. Entonces perdemos dos goles. Luego perdemos a Ben. Incluso antes del segundo gol, tenemos una gran oportunidad».

«Jugar diez minutos con diez hombres, luego superarlo todo y marcar es algo bueno. Estuvimos cómodos en el partido, pero teníamos que hacerlo mejor, ser más agresivos, sentir el ambiente en el estadio, los tres puntos estaban ahí, el espacio estaba ahí, nos sentimos muy cómodos durante el partido».

«Tenemos que esperar que en un partido pueda pasar cualquier cosa y el ambiente en el estadio puede cambiar. Hoy fue eso. Tenemos el partido bajo control, pero tenemos que hacerlo mejor porque el partido estaba ahí para durar».

Cuando se le preguntó si veía alguna similitud con el partido contra Nottingham Forest, Amorim dijo: «Hoy fue diferente, teníamos una energía diferente. Hoy sentí más control por parte del equipo que contra Nottingham. Si quieres comparar ambos juegos, contra Nottingham no había energía».

«Hoy dejamos un poco atrás la segunda parte porque nos sentimos cómodos en el juego, no se trataba del segundo lugar. Hoy hubo una acción y luego pasó todo. Un centro, una gran oportunidad, marcaron».

—

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.