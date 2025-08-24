Kobbie Mainoo fue un reemplazo no utilizado para la segunda semana que sostuvo porque Man United no pudo anotar el juego abierto nuevamente.

Mainoo estaba de vuelta en el sofá

Ruben Amorim ha confirmado que Kobbie Mainoo está compitiendo con el capitán del Manchester United Bruno Fernandes por un lugar en el XI inicial.

Mainoo no se utilizó durante la segunda semana en el empate 1-1 de United en Fulham, mientras que Amorim envió a cuatro jugadores defensores en la segunda mitad.

El único cambio de ataque directo del entrenador en jefe del United fue la introducción del nuevo delantero Benjamin Sesko cuando Mainoo y el delantero Joshua Zirkzee permanecieron en el banquillo.

Mason Mount volvió al centro del campo central después del reemplazo de Casemiro con el juego sin goles. El mediocampista defensivo Manuel Ugarte reemplazó el monte en el minuto 69 a través de United 1-0.

Mainoo, de 20 años, probablemente hará su primera actuación de la temporada en la segunda ronda de la Copa de la Liga en Grimsby Town el miércoles, pero comenzó con solo 15 de los 44 juegos de Amorim que están a cargo.

Amorim está a favor de un mediocampista atacante y un centrocampista defensivo en su sistema 3-4-2-1 y Fernandes sigue siendo una elección automática.

«Ahora está luchando por el puesto con Bruno», dijo Amorim sobre Mainoo. «Y cambio dos centrocampistas. Salí de Mason Mount [play] Allí porque queremos marcar un gol y cuando cambié, sentí que el equipo tenía que regresar a un mediocampista cerca de Bruno.

«Entonces él (Mainoo) solo tiene que luchar por el puesto con Bruno, como [it] Debería estar en el Manchester United. [Sometimes] Él va a jugar con Bruno, pero en este momento está luchando contra Bruno por el puesto en el entrenamiento. «

Desde que Rasmus Hojlund salió del equipo en la pretemporada, United ha marcado un gol de Open Spel en cuatro juegos. Amorim comenzó un equipo sin escupir para el segundo partido de la Premier League que estuvo activo cuando Sesko apareció en la segunda mitad, pero el único gol de United era el gol de Rodrigo Muniz.

United ganó dos de sus cinco carreras de pretemporada y ambas vinieron con Hojlund para comenzar desde el frente. Amorim rechazó la sugerencia de que los jugadores tenían que adaptarse a un nuevo enfoque sin un centro por delante.

«Creo que es normal cuando llegas a este nivel», agregó. «Cunha puede jugar como delantero y como 10. Sentí que durante estos últimos juegos con Mason Mount a veces somos más robustos en la forma en que jugamos.

«Así que vamos a cambiar de acuerdo con el resultado y el oponente y tratar de ganar juegos».