Rubén Amorim explica la mejora del historial de lesiones del Manchester United

El Manchester United ha sufrido menos lesiones esta temporada y a Rubén Amorim se le preguntó sobre el estado físico de los jugadores durante su rueda de prensa previa al partido.

Amorim habló el jueves. (Imagen: Manchester United FC 2025)

Rubén Amorim cree que el Manchester United está sufriendo menos lesiones gracias a su calendario más amistoso.

El United no pudo clasificarse para el fútbol europeo y salió de la Copa Carabao en la segunda ronda contra Grimsby Town.

El equipo de Amorim juega un partido a la semana desde finales de agosto y hay menos lesiones en el equipo. El United ha sufrido un alto índice de lesiones en las últimas temporadas e Ineos ha renovado su departamento médico tras adquirir una participación minoritaria en el club en febrero de 2024.

Preguntado sobre la mejora en su rueda de prensa, el técnico del United afirmó: “No es un cambio, hay un partido cada semana y luego un poco de suerte.

«A veces tienes problemas con los jugadores con los golpes. No es algo… tejido blando, y nunca sabes lo que va a pasar en la siguiente práctica. Si juegas con intensidad en la práctica, cualquier cosa puede pasar».

«Pero creo que la razón principal es un partido por semana. Puedes darles un día extra a los jugadores que sabes que podrían tener dificultades en el próximo entrenamiento, así que creo que esa es la razón principal».

Lisandro Martínez regresó a los entrenamientos completos del primer equipo en Carrington la semana pasada, pero Amorim confirmó que no estaría listo para figurar en el equipo contra Nottingham Forest el fin de semana pasado.

Amorim no proporcionó ninguna actualización nueva sobre Martínez antes del choque de este fin de semana contra el Tottenham.

Al jugador de 40 años se le preguntó qué tan confiado está el United antes de su visita a Londres y dijo: «Creo que tenemos más confianza. Creemos más en que podemos ganar todos los partidos y ya estamos demostrando que podemos ganar todos los partidos».

«El último partido fue duro para nosotros porque en algunos casos En momentos no éramos el equipo que teníamos que ser en cada minuto. Y compárelo con Brighton: era algo diferente.

«No podemos olvidar que todavía tenemos mucho que mejorar. Estamos mejor preparados para todo lo que puede pasar en un partido. Pero también sabemos que tenemos mucho que hacer y mejorar para ganar más partidos como este y ganar consistentemente. Somos capaces y tenemos confianza, pero a veces tenemos dificultades en partidos en los que necesitamos hacerlo mejor.

«Creo que ahora controlamos mejor el juego. Podemos cambiar desde el momento en que estamos luchando, también porque tenemos jugadores que pueden cambiar eso por nosotros. El individuo puede ayudarnos».

«Pero si miras contra Nottingham, teníamos el control en la primera mitad, pero la energía no era la misma y eso se podía ver al comienzo del partido».

Cuando se le preguntó si el United es un mejor equipo desde que jugó contra los Spurs en la final de la Europa League, Amorim dijo: «Las características de los jugadores, tenemos diferentes características en nuestro equipo, pero también tenemos muchos jugadores que jugaron el año pasado. Somos un mejor equipo, jugamos mejor y entendemos mejor el juego».

«Tenemos más confianza. En este momento estamos jugando con una confianza diferente. Estamos controlando mejor los momentos del partido, pero si recuerdas ese partido, ellos tuvieron ese tiro a puerta y ganaron el partido. Espero un partido diferente. Podemos jugar mejor, pero también tenemos un poco de suerte para ganar el partido».

—

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.