Rubén Amorim está ahora a un partido del inesperado impulso del Man United en medio de los ansiosos observadores de la AFCON

Patrick Dorgu fue el ganador del partido del Manchester United contra el Newcastle y Ruben Amorim espera poder evitar una posible sanción

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, afronta una ansiosa espera contra los Wolves. (Imagen: Allstar a través de Getty Images)

Patrick Dorgu ha cerrado el círculo en el Manchester United este mes y Ruben Amorim ahora hará todo lo posible para evitar una suspensión no deseada con su primer fichaje en el club. Dorgu, quien ganó el partido del United contra Newcastle en el Boxing Day, está caminando sobre la cuerda floja disciplinaria en medio de su marcada mejoría.

Dorgu, de 21 años, tiene cuatro tarjetas amarillas esta temporada. Anotar cinco goles antes del límite de 19 partidos de una temporada resultará, a su vez, en una suspensión de un partido para cada jugador de la Premier League.

Eso significa que Dorgu, y su entrenador, tendrán 90 minutos ansiosos para superar a los Wolves, con tres compañeros de equipo no disponibles debido a la AFCON y Bruno Fernandes entre los que aún están lesionados. Después de ser marginado y criticado públicamente por Amorim hace unas semanas, Dorgu ha vuelto al once titular con una asistencia (ante el Aston Villa) y un gol (ante el Newcastle) que ha hecho que el United se sienta mucho más cómodo sin tantas opciones.

“Necesita calmarse durante el partido”, dijo Amorim cuando se le preguntó qué necesitaba mejorar Dorgu. «Cada vez que Patrick toca el balón sientes el miedo. Yo puedo sentir el miedo».

Después de esa rueda de prensa, Dorgu perdió su puesto de titular. Posteriormente fue nombrado en el banco de suplentes para los siguientes cinco partidos, pero fue convocado contra el Villa, dejando su huella en el partido y en la victoria del Newcastle.

Dorgu habló con los periodistas después del pitido final contra el Newcastle y le preguntaron cómo afrontó las críticas. «Por supuesto que nunca es agradable recibir críticas, pero como jugador siempre las recibes», afirmó. «Y hay que responder bien a ello, y creo que lo he hecho bien en los últimos partidos».

Patrick Dorgu es acosado por sus compañeros del Manchester United tras el gol contra el Newcastle

Y añadió: «El entrenador habló de mi confianza en mí mismo hace unas semanas. Simplemente miré hacia dentro y traté de entender lo que quería decir. Y traté de fortalecerme».

Dorgu fue un buen titular contra los Wolves (30 de diciembre) y encontró un nuevo lugar en la alineación reorganizada. Sin embargo, si comete un error contra el colista, el danés quedará descartado para la próxima Premier League, que precisamente será contra el Leeds.

Amorim querrá (y necesitará) tener al exjugador del Lecce disponible para ese viaje a Elland Road. Hace unas semanas tal vez no hubiera pensado que este sería el caso.

Convocado por necesidad debido a la selección de la AFCON para otros tres, Dorgu, aparentemente, aprovechó su oportunidad. Lo último que quiere hacer ahora es renunciar a la camiseta y ofrecer una oportunidad similar a otros jugadores de la plantilla de Amorim.

Dorgu fue fichado por Amorim durante el mercado de fichajes de enero de la temporada pasada. Cuesta £30 millones.

Hasta ahora, el lateral ha disputado 38 partidos con los colores del United. El gol contra el Newcastle fue su primero con el club, mientras que también tiene tres asistencias para demostrar sus esfuerzos.

Dorgu ha sido internacional doce veces con Dinamarca en la categoría absoluta. Tiene contrato en Old Trafford hasta 2030.