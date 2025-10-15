Ruben Amorim envió una pregunta directa a Kobbie Mainoo en medio de un cambio de rol en el Man United

El centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, ha realizado su trabajo extra de entrenamiento durante el parón internacional de octubre, pero eso puede no ayudar en su caso con el técnico Ruben Amorim.

Kobbie Mainoo tiene dificultades para conseguir tiempo de juego regular con Ruben Amorim. (Imagen: Getty)

El mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, está presionando para comenzar la Premier League contra el Liverpool mostrando un desafiante régimen de entrenamiento durante el parón internacional de octubre, pero convencer al entrenador Ruben Amorim, y a algunos fanáticos del club, podría resultar infructuoso. Las noticias de la noche de Manchester La sección de comentarios advierte a Amorim que debe cuidar el futuro del club prestando más atención a sus jugadores jóvenes.

El técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha optado por no volver a fichar a Mainoo a pesar de su gran actuación en el equipo de la Eurocopa 2024, siendo su lucha por el tiempo de juego la causa principal. En cambio, el producto de la United Academy pasó un tiempo en un gimnasio y complejo deportivo en España, donde lo pusieron a prueba.

Queda por ver cómo responde Amorim a su demostración pública de duro trabajo y si eso le convencerá de permitir que Mainoo desempeñe algo más que un pequeño papel en el equipo en el futuro. Dado que la Premier League ofrece los únicos partidos competitivos hasta que el United ingrese a la Copa FA en enero, hay menos razones que nunca para que Amorim cambie o rote el que considera su equipo más fuerte.

Para algunos aficionados, se trata de cuidar el futuro del United continuando la orgullosa tradición del club de desarrollar jugadores jóvenes. El lector BadWolves 77 dice: «El tratamiento de Mainoo es una pista falsa para mí porque es sintomático de un problema con este entrenador. Si Mainoo no está en el equipo en Navidad – y sus actuaciones lo han merecido mucho más que las personas que lo precedieron – entonces se habrá ido.

“Si hay que elegir entre Amorim y la excelente selección de jugadores juveniles [Ayden] Cielo, [Tyler] Fredricson, Chido [Obi], [Shea] Lacey e incluso [Leny] Yoro para los que están caídos. [Harry] Maguire, entonces no es una elección».

El comentarista 1968red escribe: “El tratamiento de Mainoo se parece al de Álvaro Fernández [Erik] Ten Hag, y mira lo que pasó allí.»

Lykesang dijo: «Amorim tiene sus favoritos y no tiene ningún interés en los jugadores de la cantera. Debe irse lo antes posible o esta temporada terminará como la pasada».

Dambuster007 escribe: «Demostración de lo malo que es el juicio de Amorim. ¿Cómo se elige? [Manuel] ¿Ugarte o Casemiro por encima de Mainoo? Él solo está destruyendo la carrera internacional de Mainoo».

Otros lectores dicen que el llamado a ver más de Mainoo no coincide con sus actuaciones recientes ni con las demandas de Amorim. Jasper JH dice: “Si [Bruno] Fernandes resultó herido mañana, tras lo cual se esperaba que interviniera Mainoo. Si Casemiro se lesionara mañana, Ugarte intervendría. Esta es la realidad entre Amorim en estos momentos.

«En este momento es muy difícil para Mainoo porque creo que sólo tendrá una oportunidad real si Fernandes se lesiona, lo cual nunca sucede, o si es suspendido, lo cual sucede. Cuando tenga una oportunidad, tendrá que jugar fuera de su piel, e incluso eso puede no ser suficiente, para mantener a Fernandes fuera de la alineación titular».

Tt84 escribe: «Estoy pasando por momentos difíciles con Mainoo. No puedo entender todo el ruido que hay a su alrededor. En mi opinión, nunca ha demostrado que sea lo suficientemente bueno para ser jugador del United o de Inglaterra».

«Cuando entró en escena por primera vez, pasaba de lado o hacia atrás, y eso está bien, era un jugador joven que comenzaba. Probablemente le habrían dicho que fuera seguro y se abriera camino hacia el lado profesional. Pero el tiempo ha pasado y nunca lo he visto hacer algo en lo que piense, ‘Sí, es lo suficientemente bueno’.

«Pero dicho esto, también creo que probablemente no tuvo suficientes oportunidades».

