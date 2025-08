Ruben Amorim envió una instrucción de transferencia de united como una posición de ‘problema’ marcada

La última noticia del Manchester United como su gira por los Estados Unidos se convirtió en una conclusión.

El entrenador en jefe de Man Utd, Ruben Amorim. (Imagen: Fotos ISI a través de Getty Images)

La gira de pretemporada del Manchester United ha terminado y termina el domingo por la noche con un empate 2-2 contra el Everton y los lectores de David Moyes en Las noticias de la tarde de Manchester La sección de los comentarios ha identificado una debilidad que puede ser un cuello de botella importante en la próxima temporada.

Ruben Amorim tuvo unas semanas, disfrutando de su primera pretemporada completa con su equipo y agregó Matheus Cunha y Bryan Mbeumo para mejorar su ataque, mientras que el club aún podría agregar a Benjamin Sesko a la mezcla.

La Turación de la serie de verano de la Premier League fue una oportunidad para llevar a su equipo recién perforado contra oponentes conocidos, con dos victorias y un empate, pero muchas preguntas para responder.

Uno es el futuro del centro del campo de United, que parece que irá a la campaña intacta. Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo no fueron convincentes el domingo y fueron reemplazados por Mason Mount que surgió, y por Bruno Fernandes que regresaron.

Casemiro no está en el nuevo equipo de liderazgo de seis miembros de Amorim para el equipo, a pesar de su experiencia y pedigrí, y United planea pedir prestado a Toby Collyer más joven para continuar su desarrollo.

Los partidarios piensan que saben lo que United debería abordar antes del final de la ventana de transferencia el 1 de septiembre. El lector Saeedyo dice: «Nada cambiará sin otras 3 nuevas sesiones de firma. Necesitamos desesperadamente un centro del campo, también un delantero debe venir y [Andre] Onana y Altay Bayindir no pueden ser nuestros guardianes la próxima temporada. «

El comentarista TT84 escribe: «Ciertamente, el plan debe mirar a Fernandes para conectar la brecha del mediocampo? Tienen la calidad de hacerlo. De lo contrario, si este no es el caso, necesitamos un mediocampista».

FrankM16 dice: «Moyes fue por los defectos que vimos la temporada pasada, Plague en el mediocampo. Bruno a menudo es robado por equipos que lo presionan y a menudo conduce a un objetivo. Hemos visto en estos partidos que somos mucho mejores con pases rápidos, pero tan pronto como los jugadores comienzan a vivir en la pelota y un golpe, no lo hemos visto más que la sugerencia».

Mickshaw escribe: «Ugarte es una verdadera preocupación, porque regala patadas libres en posiciones peligrosas y también es una tarjeta roja que observa que sucede. No piensa a sus pies. En el lado positivo, rápidamente buscamos ataques y más creativos.

«Mount puede ser un gran jugador para nosotros esta temporada. El centro del campo es una preocupación, me sorprendería si Ugarte comienza después de ese espectáculo contra el Arsenal».

Xabia1 dice: «De la peor manera posible, necesitamos un centro medio central, mucho más que eso, necesitamos a Benjamin Sesko o un Ollie Watkins. Es absolutamente hermoso que este equipo sea asimilado y borrado, a través del medio en la Premier League, y cómo no se discute el espíritu del espíritu».

Paine piensa que un jugador existente podría encajar en el centro de la factura del centro del campo: «Tenemos un centrocampista defensivo y hemos tenido 3 temporadas … [Lisandro] ¡Martínez! Tiene todas las cualidades para jugar para la línea de fondo, no en ella. Fuerte, medio, gran lector del juego y puede pasar. Ahora tenemos [Leny] Yoro y [Ayden] El cielo, Lisandro no es necesario como centro. Casemiro, bendecirlo, puede tener las habilidades, pero ya no las piernas. «

MDH7469 piensa en las mismas líneas: «Ugarte y [Diogo] Dalot no es lo suficientemente bueno. Amorim tiene que decidir quién es el jugador defensivo del centro del campo. Debe ser fuerte y un poco matón: Casemiro encajaría en el proyecto de ley hace unos años, pero no ahora. Yoro podría intentarlo en esa posición.

«Si pudiéramos obtener el jugador correcto, podríamos ver si Mainoo podría ser el mediocampista atacante».

¡Dijiste! ¿Existe una solución a los problemas del centro del campo de United dentro del equipo que le gustaría ver? Responda a continuación y participe en la conversación.