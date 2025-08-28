El hombre más nuevo en noticias y opiniones después de una humillante derrota contra el equipo de la Liga Dos Grimsby Town.

Man Utd Guero Andre Onana.

Manchester United se derrumbó de la Copa Carabao después de una derrota en la Liga Dos de Grimsby de la Liga Dos en una noche lluviosa, y algunos fanáticos en Las noticias de la tarde de Manchester La sección de comentarios dice que la mala pantalla hace que un objetivo de transferencia sea aún más importante en los días moribundos de la ventana de verano.

Grimsby perdió poco tiempo para colocar a dos pastor del United Andre Onana, por lo que primero apareció la campaña después de reparar una lesión en la pretemporada. El equipo de Ruben Amorim pudo aumentar los puntajes para enviar el sorteo a los penaltis, pero cayó para vencer.

El desempeño de Onanan no habrá hecho nada para revertir una reputación para ser sensible a los errores, y Altay Bayindir tiene dificultades para hacer la posición inicial de el portero de sí misma. La tercera opción Tom Heaton no comenzó un partido de la Premier League desde que apareció en una camiseta de Aston Villa hace más de cinco años, por lo que Amorim tiene que recurrir al mercado de transferencias si ya no está convencido por su departamento de portero.

United continúa Senne Lammens de Royal Amberes cuando la ventana de transferencia está llegando a su fin, según los informes, valen £ 17 millones en un acuerdo. El belga es muy apreciado, pero es joven y necesita tiempo para cumplir con las expectativas de United y la Premier League.

Para algunos lectores, United no puede continuar con Onana. Lector Steverec16 Dice: «El hombre es inútil.

«¿Con qué frecuencia, ¿cuántos errores cometió que nuestros juegos han costado? Dulta a él.

«Ve a comprar [Gianluigi’ Donnarumma and Lammens now. Get rid of both the current goalkeepers, or we will have another doomed year.»

Commenter 1954brad writes: «They say you have to hit rock-bottom before you climb back – surely last night was rock-bottom. United were outplayed, outclassed, outperformed and embarrassed by a League Two side. Hopefully the clamour to recall Onana has now ended, he should never play for United again.»

Cudyshack says: «Man Utd need a goalkeeper, a top goalkeeper who’s not afraid to tear into the defence and get his point over. Just like Peter Schmeichel did, when it was a sin to let a goal in.»

Garth123 writes: «Onana highlights one of the problem areas. Many fans, and rightfully so, have been calling for a new goalkeeper. We saw the mistakes he made last season and the way he got us knocked out of the Champions League in his first season. I don’t want to see him anywhere near the squad again.»

Reader Surge is furious: «Manchester United should never ever lose to a third- or fourth-tier squad. Andre Onana should never appear on a pitch in Manchester United gear ever again. Any player who wishes not to participate to WIN games on the pitch should sit out the rest of the 25/26 season.»

Nico747 says: «Onana was diabolical, and I suggest a [Jordan] Pickford, o se atreve a decir que Choof Ate [Nott’m] Forest no habría admitido que tenemos objetivos. Eso pone a todos nerviosos. «

¡Dijiste! Si United no pudiera obtener un nuevo guardián, ¿quién sería la primera opción para la próxima temporada? Responda a continuación y participe en la conversación.