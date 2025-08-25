Manchester United Transfer News como un doble cambio de Ruben Amorim en Fulham Points Nouter Summer Transfer Plea

Ruben Amorim (Imagen: papá)

En el minuto 53 del sorteo 1-1 del Manchester United en Fulham el domingo, Ruben Amorim tomó una decisión que produjo más preguntas que respuestas, una que debe abordarse antes de que se cierre la ventana de transferencia.

United se enfrentó a Fulham en Craven Cottage, que quería ganar por primera vez esta temporada esta temporada después de la derrota de la semana pasada contra el Arsenal. No hubo mucho para dividir los dos juegos en la primera mitad con la penalización perdida de Bruno Fernandes, el punto de discusión más importante.

Después del descanso, Amorim dio su inicio 11 solo ocho minutos para convencerlo de que se discutió algo antes de que se hicieran los cambios. En el minuto 53, el United Baas Amad lanzó Diogo Dalot y Benjamin Sesko introdujeron para reemplazar a Casemiro.

El ajuste en el personal vio a Mason Mount, que había jugado como un falso nueve, su compañero Bruno Fernandes en el centro del campo y Sesko que lideró la frontera. Anteriormente, un mediocampista orientado al ataque, Mount fue favorecido por Amorim para jugar una posición en la que se encuentran Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo.

Ambos jugadores quedaron en el sofá. La semana pasada, Agarte se acercó a Casemiro y no pudo impresionar, mientras que Mainoo fue un reemplazo no utilizado. Gary Neville, hablando en Sky Sports, hizo el punto de que el reemplazo dice mucho sobre lo que el jefe de United piensa sobre Ugarte y Mainoo.

La temporada pasada, los dos centrocampistas jugaron 82 juegos combinados y solo hubo siete juegos, de los 60 United jugados en total, donde ninguno de ellos se jugó. Después de un verano donde el centro del campo de United está bajo el microscopio en la ventana de transferencia, la decisión parece extraña.

Kobbie Mainoo no ha jugado un minuto para el Manchester United esta temporada (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Después del primer partido de Leny Yoro, United Ugarte introdujo para Mount después de que quedó claro que Fulham Things corrió en el medio del parque antes de que llegaran dos jugadores más, pero no hay señales de Mainoo.

La fábrica de rumores de transferencia ha conectado a United a un catálogo de centrocampistas centrales a través de la ventana. Al comienzo de la ventana, Joao Palhinha, quien fue al Tottenham en Tottenham, y Richard Ríos estaban conectados con Corentin Tolisso, Wilfred Ndidi, Ederson, Morten Hjulmand y Felix Nmecha que todos siguieron.

Hay poco más de una semana hasta la ventana de transferencia y todavía hay un alcance del club que firmó a un nuevo centrocampista, aunque muy delgado. Senne Lammens está en línea con la entrega de más competencia en el departamento de portero, pero la aparente perseverancia de Amorim para ignorar a Mainoo crea esperanza de un nuevo mediocampista que entra.

