Rubén Amorim envía un claro mensaje de cuatro palabras al vestuario del Man United

Ruben Amorim espera que sus jugadores del Manchester United ofrezcan actuaciones más maduras para lograr una serie de resultados positivos tras el parón internacional

Rubén Amorim ha enviado un mensaje claro a su Manchester United tras su contundente triunfo ante el Sunderland (Imagen: (Foto de Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images))

Rubén Amorim ha dejado claro que no quiere sufrir «más infartos» después de un comienzo desigual de la temporada 2025/2026 con el Manchester United. La presión aumentó sobre su posición en Old Trafford después de una serie de derrotas decepcionantes tras la peor temporada de la historia del United.

Las derrotas ante Arsenal, Manchester City, Grimsby Town y Brentford ya se han producido en los últimos dos meses. Tres victorias consecutivas en casa sobre Burnley, Chelsea y Sunderland han disipado las preocupaciones, especialmente porque el United tuvo un desempeño inferior en el logro de los objetivos esperados.

La victoria más reciente fue contra este último el fin de semana pasado y fue una victoria fácil en comparación con las otras victorias. En el partido contra el Chelsea, ambos equipos se quedaron con 10 hombres en la segunda mitad, con un gol tardío de Trevoh Chalobah que resultó en un final nervioso, con el United dos goles por delante.

Un penalti final de Bruno Fernandes fue cómo se sumaron los tres puntos contra Burnley unas semanas antes, con el United desperdiciando dos veces una ventaja.

Es justo decir que Amorim preferiría una victoria como la del Sunderland, y The Sun señaló que les ha dicho a sus jugadores que no quiere «más ataques cardíacos».

Su informe también afirma que pensó que la victoria del Sunderland fue un «logro profesional», ya que muchos de sus partidos fueron «mentalmente agotadores», lo que ha influido en su fracaso para permanecer invictos.

Si bien se siguen haciendo preguntas sobre Amorim, el copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, parece respaldarlo para que le vaya bien después de referirse al técnico del Arsenal, Mikel Arteta, en un veredicto reciente.

«No ha tenido la mejor de las temporadas», admitió Ratcliffe. «Amorim es un buen tipo. Yo diría que Rubén tiene que demostrar en los próximos tres años que es un gran entrenador.

«Ahí es donde estaría, tres años, porque el fútbol no sucede de la noche a la mañana. Mire a Mikel Arteta en el Arsenal, tuvo unos primeros años miserables».

Cuando se le preguntó si los propietarios mayoritarios del club, los Glazer, podrían ordenarle que despidiera a Amorim, la respuesta de Ratcliffe fue firme. “Eso no va a suceder”, declaró.

El United regresa a la acción después del parón internacional con posiblemente su partido más difícil de la temporada mientras viaja a Anfield para enfrentarse al Liverpool, campeón de la Premier League.

