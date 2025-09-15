Manchester United fue humillado el domingo por Erling Haaland y Pep Guardiola en el Derby, y Ruben Amorim está siendo investigado cada vez más con su equipo luchando

Manchester United llegó al lado perdedor en el Derby y continuó un comienzo inquietante para la temporada de la Premier League, y algunos fanáticos en la sección de noticias de la tarde de Manchester dicen que si Ruben Amorim no está dispuesto a experimentar con su sistema para mejorar los resultados, tendría que irse.

United tiene cuatro puntos de sus primeros cuatro partidos de la Premier League esta temporada después de que el rendimiento de Erling Haaland los envió a una derrota concluyente por 3-0 en el Derby de Manchester. El equipo de Amorim también fue expulsado de la Copa Carabao por Grimsby Town en la segunda ronda, por lo que se canceló más presión sobre el club en lo que tuvo que ser una temporada esperanzadora después de una campaña decepcionante.

Amorim ha supervisado solo ocho victorias de los 31 partidos de la Premier League que tomó la delantera, pero ha indicado que no admitirá sus tácticas.

Después del juego, dijo: «Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre. Hablaremos de ello en cada juego que perdamos. Creo en ello, en el sistema o lo que sea. Creo en mi camino y jugaré mi camino hasta que quiera cambiar.

«Mi mensaje es que voy a dar todo. Haré todo, siempre pensaré en lo que es mejor para el club. Ese siempre fue el mismo mensaje. No es mi decisión, el resto (gerente de cambio o unido). Hasta que esté aquí, haré lo mejor que pueda. Realmente quiero ganar juegos. Sufro más que ella».

La noticia de Manchester Avings entiende que Amorim conserva el apoyo de la Jerarquía Unida a pesar de los claros problemas.

Pero algunos fanáticos no tienen ganas de ver la campaña hasta el final. El lector Simpled60 dice: «Solo puedo imaginar que Ratcliffe ya está pensando en reemplazos, mucho antes de la ventana de enero».

El comentarista Deanodo escribe: «La mirada a la cara de Sir Jim sugeriría ayer que Amorim no tiene futuro en United».

Indo dice: «Amorim no quiere cambiar su sistema. Eso deja solo una opción. Tiene que irse. Si un entrenador se niega a cambiar el sistema para que funcione para sus jugadores, simplemente no es un buen entrenador.

«Miré cómo Scott Parker estableció un 5-4-1 para ver a Liverpool. Y si no fuera por el balonmano de Hannibal en tiempo extra, se les habría dado un empate. Un buen gerente se adapta a las circunstancias».

Redhound escribe: «¿Cuántos años tenemos que ser más pacientes para ver un pequeño progreso?

«¿Cuántos miles de millones tienen que gastar más miles de millones para este experimento sin esperanza? Tuvo problemas para demostrar su valor durante casi un año, desafortunadamente somos peores que bajo Erik Ten Hag. Es hora de estrecharle la mano y dejarlo y su equipo técnico volado regresan a donde pertenecen».

Jungle Jerry dice: «Sir Alex Ferguson duró casi 4 años, pero el desarrollo y el progreso fueron visibles. United siempre estuvo en el Top 8 y luego el Top 4, antes de ganar nuestro primer título bajo SAF.

«Sin embargo, casi no hay signos de mejora y progreso bajo Amorim. 8 Victorias en 31 juegos EPL es un resultado vergonzoso. Los jugadores se ven tan confundidos y no saber realmente qué hacer en el campo es muy desalentador y inquietante.

«Lo siento, pero este entrenador en jefe ahora debe irse, para que United pueda salvar algo esta temporada. Este equipo es capaz de una colocación de los 10 mejores, pero si la gerencia con Amorim continúa existiendo, United estará en una lucha de descenso esta temporada».

