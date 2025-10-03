Ruben Amorim entregó la línea de tiempo del Manchester United con Zinedine Zidane ‘Waiting’

Alan Shearer cree que Ruben Amorim se enfrenta a un posible partido de maquillaje o rota contra Sunderland el sábado con Zinedine Zidane bajo los posibles reemplazos que están vinculados

Ruben Amorim se enfrenta a serias preguntas sobre su futuro en el Manchester United en el camino al partido del sábado contra Sunderland (Imagen: Carl Recines/Getty Images)

Alan Shearer cree que el Manchester United Ruben podría descartar Amorim si pierden de Sunderland, con Zinedine Zidane «esperando un gran trabajo».

El entrenador en jefe de los Rojos, Amorim, está bajo una enorme presión después de una pérdida de 3-1 para Brentford el sábado pasado. A pesar de Las noticias de la tarde de Manchester El lunes se informa que Amorim todavía tiene el apoyo de la Junta de United: su futuro sigue siendo un tema candente en medio de la creciente presión.

El ex jefe deportivo solo logró obtener 34 puntos de un posible 99 en la Premier League durante su mandato. Después de la vergonzosa derrota del club contra Grimsby Town en la Copa Carabao el mes pasado, el máximo latón del United tuvo que intervenir y aclarar su posición.

Y la leyenda del Newcastle United, Shearer, hasta ahora ha ofrecido una maldita evaluación del mandato de Amorim con United actualmente 14º en la mesa de alto vuelo.

«Creo que si el hombre pierde el United desde Sunderland, puede ser despedido», dijo Shearer Betfair. «Odio hablar de gerentes y el potencial de perder empleos, pero Ruben Amorim no se ayuda a sí misma.

«No sé qué está sucediendo a puerta cerrada, pero creo que Zidane está sentado, esperando un gran trabajo en el que tenga el potencial de ganar cosas. No creo que eso potencialmente sea unos años en Man United, por lo que realmente me sorprendería si Zidane fuera a Man United.

«Al final del día están unidos.

«Pero es solo un error después de los errores después de los errores y hay una parte de mí de que Amorim todavía está en el trabajo debido a los errores cometidos por las personas que han entrado por encima de él. Cada esquina cometió un error.

«Ya sea para traer a Ashworth, despedirlo y dejarlo irse, dejar los precios de las entradas, deshacerse del personal, los jugadores que han firmado. Todo parece haber sido la decisión equivocada, así que creo que los resultados no han sido lo suficientemente buenos y no pueden esperar mucho más para cambiarlos».

