Rubén Amorim enfureció a los aficionados del Manchester United al reírse de la pregunta de Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo fue suplente no utilizado en el empate 1-1 de Man Utd con West Ham en la Premier League el jueves.

A Amorim le preguntaron sobre Mainoo. (Imagen: BeanymanSports vía YouTube)

Los fanáticos del Manchester United estaban furiosos después del empate con el West Ham el jueves por la noche, pero algunos se enojaron aún más cuando regresaron a casa desde Old Trafford y revisaron sus teléfonos. Se publicaron en las redes sociales imágenes de una tensa conferencia de prensa posterior al partido y los fanáticos vieron cómo Ruben Amorim se reía ante la sugerencia de que Kobbie Mainoo era una buena opción para incorporar.

«¿Quién es el tipo que necesitamos para involucrarnos en la ofensiva?» preguntó Amorim en respuesta a una pregunta sobre sus sustitutos conservadores. “Kobbie Mainoo”, fue la respuesta, y Amorim se rió. El marcador era 1-1 cuando Lisandro Martínez reemplazó a Luke Shaw faltando pocos minutos para el final. Ese cambio fue ridículo y no sugiere que Mainoo hubiera sido una mejor opción.

El United necesitaba un gol y Mainoo ha marcado algunos goles brillantes desde que irrumpió en el equipo. Mainoo anotó el 4-4 contra el Lyon en la épica de cuartos de final de la Europa League, anotó un gol contra el Liverpool en Old Trafford y su esfuerzo en solitario contra los Wolves en Molineux fue majestuoso.

Amorim pasó por alto a Mainoo en los momentos finales del partido e hizo un cambio defensivo similar. No es así como debería actuar un entrenador del United en tales circunstancias.

A Mainoo se le dio suficiente en qué pensar cuando Amoirm se rió de la pregunta. Mainoo verá esas imágenes y se sentirá irrespetado. Aún no ha sido titular en la Premier League esta temporada, pero la reacción de Amorim confirmó lo que probablemente ya sabía.

La gestión de Amorim con Mainoo sería aceptable si el United volara en la Premier League, pero el jugador de 40 años no está obteniendo resultados que justifiquen pasar por alto a un gran talento.

Amorim se rió cuando se sugirió que se debería haber utilizado Mainoo. (Imagen: BeanymanSports vía YouTube)

La conversación sobre el futuro de Amorim se ha vuelto a intensificar después del West Ham. El United debe hacer un trabajo ligero con los oponentes de la mitad inferior para asegurar el fútbol de la Liga de Campeones, pero ha tenido problemas para crear oportunidades contra Everton y West Ham en casa en las últimas quincenas.

Ante la oportunidad de ascender al quinto lugar en la Premier League, el United volvió a mover la línea, un tema recurrente durante el mandato de Amorim cuando existe la oportunidad de generar impulso.

La incapacidad de conseguir regularmente una serie de victorias podría ser la ruina de Amorim. Ineos no podrá justificar la contratación de un entrenador si el United continúa fallando contra equipos a los que debería vencer.

Lo que fue particularmente inquietante sobre la actuación del West Ham fue la falta de calidad en el último tercio, e incluso el gol de Diogo Dalot marcó casualmente después de un disparo desviado de Casemiro.

Aunque las dudas sobre Amorim crecen, uno de los argumentos a favor de la supervivencia del técnico del United es que su equipo está a sólo dos puntos de la cuarta posición. Los fanáticos que aún están a favor de continuar con Amorim podrían argumentar que el United podría lograr un lugar en la Liga de Campeones si logran obtener una serie de buenos resultados, pero el hecho es que Amorim recientemente logró victorias consecutivas en la liga por primera vez desde su nombramiento hace más de un año.

La evidencia sugiere que es poco probable que se alcance una buena forma en el corto plazo. Y ahora el choque contra el Wolves el lunes por la noche de repente parece una cáscara de plátano.

Los lobos están camino de convertirse en el peor equipo de la historia de la Premier League. Han acumulado dos puntos en catorce partidos y podrían mejorar el récord del Derby County de sólo once puntos en 2007/08.

El United debería ganar en Molineux, pero la actuación del West Ham ha vuelto a dejar a Amorim en territorio poco fiable, y los aficionados piensan que sería «típico del United» perder de alguna manera ese partido.

Perder contra los Wolves podría significar problemas para Amorim. El portugués ha tenido algunos días oscuros durante su estancia en Manchester, pero una derrota ante unos lamentables Wolves sería el punto más bajo.

Si el United responde y consigue los tres puntos, ¿podrá lograr esa hazaña? Es difícil ver que esto suceda dada la evidencia que tenemos. Simplemente no ha habido suficiente progreso.