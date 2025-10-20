Rubén Amorim elogia a tres jugadores del Manchester United tras la victoria del Liverpool

Man Utd regresó del parón internacional para lograr una impresionante victoria por 2-1 contra el Liverpool en Anfield.

El United celebra tras la victoria sobre el Liverpool. (Imagen: Gaspafotos 2025/MB Media)

Rubén Amorim elogió a Harry Maguire, Senne Lammens y Amad tras la victoria del Manchester United sobre el Liverpool.

Amorim ganó partidos consecutivos de la Premier League por primera vez como técnico del United y emergió con una victoria en Merseyside tras un gol tardío de Maguire.

Bryan Mbeumo fue el primero en sangrar cuando abrió el marcador a los dos minutos. El Liverpool presionó con fuerza para anotar el empate y finalmente encontró un gran avance en el minuto 78 gracias a Cody Gakpo.

Gakpo golpeó el poste tres veces antes de encontrar el fondo de la red. El ruido en Anfield aumentó y se sintió la perspectiva de un ganador tardío, pero fue el United quien anotó a continuación para sellar una victoria a domicilio.

Maguire remató brillantemente a Giorgi Mamardashvili y recibió elogios de Amorim mientras el técnico del United hablaba en su conferencia de prensa posterior al partido. «Es muy importante y tenemos un club que tiene mucha presión», dijo Amorim sobre la fortaleza mental del defensor.

«No es fácil jugar aquí, pero todos tienen la oportunidad de jugar para nosotros y luego se van y así es la vida. Harry Maguire es muy importante para nosotros y lo fue hoy. Es un gran ejemplo, todo lo que ha pasado, un gran ejemplo para cada niño».

Maguire fue llamado al once inicial contra el Liverpool, con Leny Yoro en el banco, después de perder su lugar contra el Sunderland antes del parón internacional.

Lammens aprovechó un debut seguro contra los Black Cats para realizar paradas clave en Anfield.

«Era muy importante y a veces es un poco de suerte. Dos tiros al poste que pueden cambiar la historia, pero muestra mucho carácter y mucha calidad», dijo Amorim.

Luego le preguntaron a Amorim sobre Amad y respondió: “A Amad le está yendo muy bien en ese puesto. [right wing-back]era perfecto para ese puesto. Se molestó cuando hice el cambio, pero tenía tarjeta amarilla. Si no, seguirá en el partido. Ha pasado por momentos difíciles estas semanas, pero estamos aquí para ayudarlo».

–

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.