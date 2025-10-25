Ruben Amorim elogia a la estrella del Manchester United: «Sufre mucho por las derrotas»

Bruno Fernandes disputará su aparición número 300 con el Manchester United contra el Brighton en la Premier League.

Fernandes con Amorim. (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

El técnico del Manchester United, Rubén Amorim, cree que Bruno Fernandes es un «gran capitán, líder y futbolista».

Fernandes disputará su partido número 300 con el club contra Brighton este fin de semana. Se le considera el mejor fichaje de la era post-Sir Alex Ferguson y fue nombrado capitán hace dos años.

El centrocampista recibió una oferta lucrativa para fichar por el club saudí Al-Hilal este verano, pero decidió quedarse en Old Trafford y para Amorim es prácticamente imposible dejarlo.

Cuando se le preguntó si Fernandes había superado sus expectativas en el United, Amorim respondió: «Creo que es un poco diferente de lo que esperaba. Todo lo que a veces lees sobre los jugadores no es eso. Se puede entender que a veces ya han hablado de ello».

«La frustración que siente es porque quiere ayudar mucho. A veces esa no es la mejor manera para los compañeros, pero él viene de un buen lugar y no lo sabes si no estás ahí. Quiere tener la responsabilidad todo el tiempo».

«Sufre mucho por las derrotas. Cada vez que no ganamos un partido lo sientes. Se lo toma como algo personal, como debe ser como capitán. Es un gran líder, un gran futbolista, así que veamos si puede lograr ese objetivo mañana».

Hablando de los oponentes del sábado, Amorim dijo: «Se puede ver en la forma en que juegan el juego. Realmente intenso. La calidad está ahí. Creen mucho en lo que hacen, incluso bajo presión. Así que soy un gran admirador de Fabián». [Hurzeler]

«Nosotros [will] Utilice el buen espíritu de ganar juegos. Sabemos que ha sido un buen fin de semana para nosotros, pero nuestra atención está puesta en el próximo partido. Eso es cosa del pasado y tenemos que entender que el fútbol puede cambiar mucho, sobre todo en este tipo de clubes.

«Así que no pensamos en el último partido. Creemos que este partido será muy difícil de ganar. Tenemos una identidad, una forma de jugar, pero nos adaptamos al tipo de juego que tenemos que jugar en ese momento. Sientes que la primera mitad contra el Sunderland no fue la misma que la segunda mitad».

«Sabemos cómo abordarlo. Contra el Liverpool, por supuesto, marcamos inmediatamente en el primer partido. Luego jugamos el partido con un estilo diferente, porque era necesario en ese momento. Eso es algo bueno».

«Luego el espíritu. Si tienes buen espíritu, a veces tienes ese poquito de suerte que necesitamos para ganar partidos».

Amorim añadió: «Sólo quiero mantener cierta dirección en lo que hacemos. Hay dudas. Cuando eres entrenador no ganas muchos partidos. La gente dudará de ti».

«Tienen razones para ello. Mi posición es que debemos tener claro nuestro camino y no cambiar tanto porque ganemos un partido».

