Ruben Amorim dio la advertencia de Man United Sack después de que le han dicho lo que falta

Undervuur ​​Ruben Amorim ha sido dicho que se mira a sí mismo por expertos después de la humillante derrota del Manchester United en Grimsby Town en la Copa Carabao

La presión se impone a Ruben Amorim después de la derrota de la Copa Carabao en Grimsby (Imagen: Nigel French/PA -Wire)

La presión está creciendo en Ruben Amorim después de la vergonzosa pérdida de la Copa Carabao del Manchester United para Grimsby Town.

El fracaso de los Red Devils para asegurar un lugar en Europa los llevó a participar en la segunda ronda de la competencia por primera vez desde 2014, cuando el equipo de Louis Van Gaal fue derrotado por 4-0 por el equipo de League One MK Dons. Unos 11 años después, Grimsby le entregó al club su primera derrota en la Copa de la Liga en un cuarto lado.

Los anfitriones lideraron durante los goles después de que Charles escuchó y el graduado Tyrell Warren de United. El portero Andre Onana, quien fue restaurado a un lado, podría haberlo hecho mejor con el primer gol y fue con una cara roja en el segundo. United se defendió para forzar multas gracias al objetivo de Bryan Mbeumo y un cabezazo de último minuto de Harry Maguire.

Matheus Cunha perdió la oportunidad de llegar al tiroteo después de que Onana Clarke Oduor había negado. Mbeumo finalmente alcanzó su segundo intento por parte del bar en una derrota de 12-11 que dejó heridas duraderas. La pérdida tuvo lugar con el sombrío registro de Amorim desde que asumió el cargo de Erik Ten -Hag despreciado en noviembre pasado.

Aunque enjuague más de £ 200 millones este verano, United ha tenido un comienzo lento de su temporada de la Premier League. Y después de una pérdida de mérito para el equipo que actualmente es cuarto en la Liga Dos, a los expertos les resulta difícil ver cómo el entrenador portugués puede cambiar el rumbo, de modo que la especulación se alimenta de que pronto se le puede mostrar la puerta.

El ex delantero del Chelsea y Celtic Chris Sutton, quien habló en BBC Five Live, dijo: «Qué lástima para el Manchester United. ¿Dónde está Ruben Amorim de aquí?

Los expertos luchan por ver cómo Amorim puede cambiar las cosas (Imagen: Getty Images)

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Amorim sea despedido, el ex atacante de tamaño, Louis Saha, le dijo a ITV Sport: «Creo que tienen cierta consideración. Necesitan una actitud un poco difícil. Este terreno es difícil de venir, pero es para lo que son; tienen que realizar.

«Tienen que encontrar soluciones. En este momento tenemos que ver mejor, la velocidad del juego, todo esto falta. Todo el coraje que esperas de Man United, la calidad, no está allí. Tienen que reagruparse y encontrar soluciones».

Mientras tanto, Sky Sports Pundit Jobi McAnuff Amorim criticó porque no maximizó el potencial de su costoso equipo. Él dijo: «No puedes borrar las cubiertas [when it comes to underperforming players]. Para mí, eso vuelve a ti como gerente y dice: «¿Obtugo lo mejor de ti como grupo de manera consistente?»

Amorim está luchando por obtener una melodía de su costoso equipo (Imagen: Getty Images)

«Puede ser posible cambiar de mi fe en un sistema o una formación, y simplemente no creo que lo sea. Miras la cantidad de juegos que ha perdido desde que ha estado allí.

«Semana tras semana, no obtienen un nivel de rendimiento que no deberían ser de ese lado. Sí, hay un rendimiento inferior. Sí, hay una cultura que necesita un cambio un poco, pero él no obtiene lo mejor de ese grupo».

Amorim necesita desesperadamente buenos resultados e implementación cuando Burnley visita Old Trafford el sábado. Es la última competencia para el descanso internacional, con United regresando el 14 de septiembre con el Derby en City en City.