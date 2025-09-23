Ruben Amorim dijo que unió el favorito del hombre después de la controvertida decisión

Matt Le Tissier le dijo al Manchester United -Baas Ruben Amorim que Casemiro podría ser poco confiable para su lado en el futuro después de su transmisión contra Chelsea

Man United -Baas Ruben Amorim puede sentirse abandonado por Casemiro después de su transmisión contra Chelsea el sábado (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

La fiabilidad de Casemiro para el Manchester United fue entrevistada después de su último envío para los Rojos.

El equipo de Ruben Amorim fue una nerviosa victoria por 2-1 sobre Chelsea el sábado en su segunda victoria de una temporada decepcionante hasta ahora. El lado luchador de Amorim se debió a la transmisión de Robert Sánchez, lo que llevó a que United tomara una ventaja de 2-0 en el descanso.

Pero los Rojos habían enviado a un hombre antes del descanso, donde Casemiro recibió sus Marsorders después de una segunda tarjeta amarilla. La tarjeta roja del brasileño fue su cuarto en colores unidos y significa que ahora se perderá el viaje desde el sábado a Brentford por suspensión.

Y el ex estrella de Southampton, Matt Le Tissier, dio su opinión sobre el futuro de Casemiro bajo Amorim, compartiendo su convicción de que la ex estrella del Real Madrid podría caer de los portugueses.

«Realmente siento que el gerente ahora verá a Casemiro y piensa:» ¿Puedo confiar en ti a largo plazo? «Ciertamente no es demasiado largo porque tiene 33 años, pero» ¿Puedo confiar en ti en esa importante área del campo por el resto de esta temporada? «», Dijo a través de Fútbol Sinsider.

«Creo que la respuesta será … Hay demasiado rojo. Notará que deja caer el orden jerárquico en el Manchester United. Será interesante ver si puede regresar al equipo después de haber cumplido su última suspensión».

La decisión de otorgar a Casemiro una segunda tarjeta amarilla ha sido debatida desde que el árbitro Peter Bankes reservó al centrocampista del United. Pero el ex árbitro de la Premier League, Dermot Gallagher, explicó por qué cree que se tomó la decisión correcta.

«No hay duda sobre eso, siempre obtienes una tarjeta amarilla para eso [foul on Santos]Y esto es lo que hizo bien el árbitro, eligió el derecho y dejó el derecho «, dijo en Sky Sports Ref Watch.

«El segundo, la gente me dirá:» ¿Es suficiente para una segunda tarjeta amarilla? «No digo que cada tackle para siempre después de una tarjeta amarilla sea una segunda tarjeta amarilla, pero la diferencia aquí es que deliberadamente volvió a retirarse.

«Vemos todas las semanas, decimos:» Todos los que se retiran obtienen una segunda tarjeta amarilla «. La gente dice:» Él [Casemiro] Tengo la pelota ‘, él consigue la pelota porque lo tira [Santos] atrás. Creo que esa segunda tarjeta amarilla, tarjeta roja. «

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.