Ruben Amorim dijo que tenía que tomar nota de la reacción de Kobbie Mainoo antes del dilema del Man United – ‘Indudablemente’

El joven Manchester United -Star Kobbie Mainoo tiene que hacer un inicio de la Premier League esta temporada con Ruben Amorim, pero se niega a rendirse mientras tiene un lugar en los primeros once. Algunos fanáticos en la sección de comentarios de Manchester Evening News creen que Amorim debe ser informado de la respuesta positiva del centrocampista.

El internacional de Inglaterra cayó en el orden jerárquico durante el tiempo de Amorim en United, donde el jefe portugués se decidió por un dúo preferido de Midfield de Bruno Fernandes y Casemiro. Sobre la lucha de Mainoo para llegar al equipo, Amorim dijo que ahora estaba en competencia directa con Fernandes, que será muy difícil de moverse como capitán.

La noticia de Manchester Evening entiende que Mainoo ha respondido positivamente desde que se le negó un movimiento de préstamos durante la ventana de transferencia de verano. Está decidido a reclamar un lugar en la línea de partida y nuevamente el equipo inglés, que trabaja duro en Carrington y con un entrenador privado durante el descanso internacional.

Incluso contrató a un nuevo chef en casa para mejorar su juego. Mainoo puede tener la oportunidad de mostrar lo que puede hacer en el futuro cercano debido a la suspensión de Casemiro después de una tarjeta roja contra Chelsea el sábado, aunque Manuel Ugarte es otra opción potencial en el mediocampo para que Amorim considere en medio de un dilema en el centro del campo.

Algunos fanáticos esperan que lo mejor provenga de Mainoo. El lector Jungle Jerry dice: «Seamos honestos aquí. Mainoo no ha preparado el escenario desde el final de la temporada pasada. Amorim tiene razón al desafiar a Mainoo a hacerlo aún mejor.

«Mainoo tiene que reinventarse como un jugador de juego en profundidad. Para ser como Pirlo, Alonso o un Rodri moderno. Debe aprender a conectar el juego, controlar el ritmo y crear oportunidades de puntaje objetivo para los atacantes. Tener la habilidad para marcar goles también ayudaría.

«La pelota ahora está en el Hof Van Mainoo y parece que ha tomado la decisión correcta. Solo el tiempo se enterará de si se ha mejorado a sí mismo como el primer nombre en la revista Line -Up».

El comentarista Exlimey escribe: «Mainoo está atrapado con el intercambio de un gerente y una lesión, ahora debe ser molestado y hombre hombre, y demuestra que puede competir al más alto nivel. Sería un gran error tanto para el club como para el jugador si puede irse.

Trouble6 dice: «Bueno, ese es el tipo de actitud que queremos y necesitamos de los jugadores jóvenes. Dedicado al club y quieren jugar para ello. En contraste con algunos, que se están enamorando de un partido y se ponen un resoplido y piden irse».

Redscot está de acuerdo: «Es bueno decirlo. Una actitud positiva normalmente viene con los que esperan. Mucho mejor que las tazas e ir a una honda como algunos de los que se fueron este verano».

Amorim ahora debe responder al despliegue de Mainoo, dice Indo: «Pensar que el entrenamiento es la única forma en que un jugador mejore, es absurdo. Solo unos pocos minutos en el campo pueden mejorar un jugador. Vi a Donny Van de Beek cayendo en sus versiones cuando no tuvo un tiempo de juego regular. Nunca llegó a Ajax, debido al pequeño tiempo regular.

«Coloque a Mainoo como un centrocampista defensivo y explique lo que se espera de él. Solo entonces puede expandir sus habilidades para convertirse en un jugador de ruido. ¿Por qué está bien no jugar a Bruno en su posición de preferencia, pero no para Mainoo? Al mismo tiempo, Bruno necesita tiempo para descansar, y sería bueno tener un Mainoo para jugar más».

Garth123 escribe: «No creo que haya ninguna duda sobre la capacidad de juego de Kobbie, la competencia profesional y su arduo trabajo y dedicación. La duda que tengo es si encaja bien en el sistema de Amorim. En pocas palabras, si Amorim Bruno continúa jugando en el centro del campo, entonces Kobbie no comenzará.

«La única vez que pude ver una barbilla de luz para él es cuando Bruno deja el club para climas más cálidos el próximo verano, y se podría construir un nuevo centro del campo alrededor de Kobbie. No puedo decir honestamente que tendré un pequeño papel esta temporada, Kobbie se satisfará lo suficiente como para permanecer para el resto de la temporada».

