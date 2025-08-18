Manchester United obtuvo su temporada con una estrecha derrota en casa contra el Arsenal, pero Ruben Amorim ya está mostrando cualidades que merecen comparaciones con Sir Alex Ferguson

Ruben Amorim es por una razón clara en comparación con el hombre de Man United Sir Alex Ferguson (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Ruben Amorim se compara con el gran gran Sir Alex Ferguson en el Manchester por su carácter asesino.

Según el antiguo Red Devil Wes Brown, es después de que el táctico portugués se haya tomado en hacer cambios radicales desde la llegada a Old Trafford. United abrió su campaña de la Premier League con una derrota por 1-0 en casa en el Arsenal el domingo.

Sin embargo, había razón para el optimismo, después de que United había tenido la mayor parte de las oportunidades de puntuación, a pesar de la única, gracias a la decisión temprana: fabricante de Riccardo Calafiori. Las señales de verano Bryan Mbeumo y Matheus Cunha jugaron todos los 90 minutos en su debut oficial en United, mientras que Rasmus Hojlund fue completamente abandonado del equipo.

Altay Bayindir, cuya actuación fue entrevistada por Gary Neville después de su mano en el objetivo de Calafiori, también comenzó entre las publicaciones, mientras que los rumores cuelgan el futuro de Andre Onana.

Amorim, de 40 años, ha demostrado la voluntad de hacer llamadas valientes en su selección de escuadrones desde el reemplazo de Erik Ten -Hag en noviembre de 2024. Y el domingo apoyó la declaración anterior de Brown sobre cómo el operador establecido es similar al Gran Ferguson del Club en ese sentido.

«Recuerdo que entré por primera vez y Sir Alex escapó de grandes nombres», dijo a Athletics a principios de este mes en Chicago. «Habían sido brillantes con él a lo largo de los años, pero así, desaparecieron. Esa es la mejor manera de hacerlo.

«Ha atraído a algunos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, especialmente aquellos que lo han hecho realmente bien en la Premier League. Eso es algo enorme, algo que nos perdimos».

Rasmus Hojlund y Andre Onana fueron omitidos del equipo que perdió del Arsenal, mientras que Lisandro Martínez permanece herido (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

Brown, quien hizo su debut en la Premier League para United en 1998, llegó por primera vez en el primer acuerdo del club en un momento de transición para Ferguson. Había llevado a los Red Devils a grandes premios con personas como Gary Pallister, Brian McClair, Lee Sharpe y Steve Bruce a mediados de los minuciosidad, pero no tenía miedo de seguir grandes talentos cuando el tiempo se sintió bien.

Onana y Hojlund se firmaron en el verano de 2023 bajo el reinado de la bruja para un reembolso potencial combinado de aproximadamente £ 115 millones. Ambos están vinculados a transferencias lejos de United este verano, aunque Amorim declaró el domingo que la ausencia de Onana se debió a la falta de entrenamiento y estado físico.

El fracaso de Bayindir para dominar su área en una esquina temprana de Declan Rice, desafortunadamente, enfatizó nuevamente la situación del portero en Old Trafford. Las luchas conocidas se destacaron, aunque Mbeumo y Cunha parecían prometedores, mientras que el nuevo fichaje Benjamin Sesko solo podía hacer tanto en su Cameee de 25 minutos del banco.

El nuevo trío atacante de United estuvo oficialmente en acción contra el Arsenal por primera vez (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho y Tyrell Malacia también fueron omitidos del primer equipo de United of the Premier League. Cada uno bajo el cuarteto está inclinado para abandonar el club este verano y ofrece más pruebas de la condena de Amorim en sus llamadas telefónicas.

Ese es un suplemento para el graduado de la academia y ex niño dorado Marcus Rashford, que será prestado a Barcelona este verano. Y con la llegada en enero, Patrick Dorgu también impresiona el flanco izquierdo de United el domingo, la impresión de Amorim toma constantemente en el Teatro de los Dreams.

Las últimas dos semanas de la ventana de transferencia de verano pueden causar aún más cambios, con ciertas estrellas vendibles que todavía están técnicamente en los libros. La falta de voluntad de Amorim para involucrarlos, a pesar de la presión de la Premier League que regresa, sin embargo, muestra una ávida obligación, no tan diferente del propio Ferguson.