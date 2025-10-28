Rubén Amorim despidió a dos de las tres estrellas del Man United. Erik ten Hag se sintió decepcionado antes de disparar

Ruben Amorim pareció compartir las preocupaciones de su predecesor Erik ten Hag sobre dos de los tres jugadores a los que el holandés supuestamente culpó por su período de montaña rusa.

Antony y Marcus Rashford dejaron el Manchester United en verano (Imagen: Foto de Marc Atkins/Getty Images)

Ha pasado exactamente un año desde que Erik ten Hag fue despedido del Manchester United. La decisión se tomó poco más de dos meses después de iniciada la temporada y fue ampliamente vista como una decisión brutal pero necesaria, ya que el técnico holandés había ganado la Copa FA apenas unos meses antes.

Luego, Sir Jim Ratcliffe e Ineos miraban al jefe del Sporting CP, Ruben Amorim, como su principal candidato para reemplazar a Ten Hag, y consiguieron a su hombre después de pagar £8,3 millones para activar su cláusula de rescisión. Pero los doce meses transcurridos desde el nombramiento del portugués no han transcurrido según lo previsto.

Inmediatamente Una mezcla de jugadores que no estaban entre sus fichajes y que no podían jugar su formación característica 3-4-2-1 a un alto nivel. Los Red Devils de Amorim terminaron en el puesto 15 de la Premier League la temporada pasada, el peor resultado de la historia del club en la competición. También sufrió una derrota en la final de la Europa League ante el Tottenham, que impidió lo que les impidió clasificarse para la Liga de Campeones.

El comienzo de la actual temporada 2025/26 había sido igualmente difícil hasta que el United registró victorias consecutivas por primera vez durante el mandato de Amorim con victorias sobre Sunderland y Liverpool, antes de que la victoria del sábado pasado por 4-2 sobre Brighton sumara tres victorias.

Con el equipo ahora en el sexto lugar, las cosas pueden empezar a encajar para el club de Old Trafford. Un factor clave fue que Amorim se filtró en su equipo y eliminó a los jugadores que no se adhirieron a sus tácticas, o a los jugadores que simplemente no tenían la actitud adecuada.

Dos de esos jugadores son Marcus Rashford, cedido en el Barcelona desde el verano, y Antony, que fichó por el Real Betis la temporada pasada tras una exitosa cesión allí. Curiosamente, el ex gerente Ten Hag supuestamente creía que la pareja lo había decepcionado durante su mandato.

Erik ten Hag se sintió decepcionado por algunos de sus jugadores (Imagen: Getty Images)

Ten Hag creía que Rashford y Antony, así como Casemiro, tuvieron un rendimiento muy inferior para él cuando contaba con ellos como jugadores clave, lo que, según el Daily Star, creía que contribuyó a su caída.

En particular, Rashford solo logró anotar una vez en la competición con Ten Hag la temporada pasada y tuvo un rendimiento consistentemente inferior al comienzo de la temporada. El largo declive de un delantero anteriormente productivo dejó a Ten Hag sin un goleador confiable, ya que el jugador había marcado 17 veces (30 en todas las competiciones) durante la primera temporada de Ten Hag.

Antony fue contratado específicamente por Ten Hag por una considerable cantidad de £ 86 millones, con la esperanza de que replicara sus actuaciones en el Ajax con el mismo entrenador. Sin embargo, no logró justificar ese precio, empañando el historial de transferencias de Ten Hag.

Casemiro también experimentó una caída en su rendimiento después de una primera temporada impresionante en Old Trafford. Su estado físico pareció deteriorarse y varios errores costosos no ayudaron a la causa de Ten Hag.

Casemiro es el único del trío que sigue en el club (Imagen: Getty)

Amorim parece haber compartido el sentimiento de Ten Hag, congelando a Rashford a menos de dos meses de su mandato y enviándolos a él y a Antony en préstamo en enero. Del trío sólo queda Casemiro en la foto.

Esto se debe a que, aunque los mejores años del jugador de 33 años han quedado atrás, sigue siendo profesional y comprometido con el negocio. Casemiro hizo una contribución importante al final de la temporada pasada, marcando goles cruciales en las últimas fases de la Europa League.

El centrocampista brasileño también ha jugado la mayoría de los minutos en los últimos tres partidos de la Premier League del United, todos los cuales terminaron con victorias, goles y asistencias contra el Brighton. A diferencia del dúo antes mencionado, el cinco veces ganador de la Liga de Campeones todavía tiene la oportunidad de desempeñar un papel clave en el potencial resurgimiento del United bajo la dirección de Amorim.

