Ruben Amorim Denial emitida en medio de Man United Sack impresa después de nuevas reclamaciones de trabajo

Las últimas noticias del Manchester United como Ruben Amorim se han convertido en un candidato sorpresa para administrar los feroces rivales del Sporting Clube de Portugal Benfica

Ruben Amorim ha tenido un comienzo de temporada difícil con Manchester United (Imagen: papá)

Se dice que Ruben Amorim es tomado en consideración por el Benfica después de que la presión sobre la presión aumenta después del sombrío comienzo de su lado del Manchester United de la campaña.

United perdió 3-0 ante el Manchester City en el Derby de Manchester el domingo y Amorim se convirtió en el objetivo de las críticas de los expertos. Los portugueses ahora han ganado solo ocho de sus 31 partidos de liga desde que asumió el cargo de Erik Ten -Hag en noviembre pasado.

Aunque fue muy apreciado en su Portugal natal por su excelente trabajo en Sporting Clube de Portugal, el final de su título de la liga de 19 años y llevándolos de regreso a Europa, no ha sido fácil para él en Inglaterra en los últimos meses.

Los extraños vigilan su situación e informes en Portugal afirman que se le considera un gerente potencial para el Benfica.

El próximo mes, los gigantes portugueses celebrarán elecciones para un nuevo presidente. Se dice que el candidato Joao Noronha, junto con el ex internacional de Benfica y Portugal, Nuno Gomes, quien es vicepresidente, considera a Amorim como un entrenador potencial.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

La pareja estuvo presente en el estadio Etihad el domingo y fue interrogada a su regreso a Lisboa sobre los últimos rumores.

Noronha Lopes explicó: «Fuimos a Manchester para mirar el Derby, y cuando estamos juntos, nos tomamos el tiempo para celebrar reuniones y preparar el futuro del Benfica.

«No nos encontramos con Bernardo Silva o Ruben Amorim después de la competencia. Quiero que el Benfica sea una cultura ganadora, que tiene talento, dedicación y personas que saben cómo ganar».

Cuando entrevistó si le gustaría ver a Amorim en el futuro cercano como gerente de Benfica, Noronha Lopes agregó: «Ruben está bajo contrato con el Manchester United y no haré comentar sobre eso».

Mientras tanto, Gomes negó que su viaje a Manchester tuviera algo que ver con el gerente del United. «No quiero hablar de eso, soy amigo de Ruben Amorim y él tiene un contrato con el Manchester United», agregó.

«Vimos el juego, Joao [Noronha Lopes] Es un apasionado fanático del fútbol y disfruté esta experiencia con él. «

No era la primera vez que le pidieron Amorim. El fin de semana pasado declaró: «No puedo responder esa pregunta en este momento, pero estoy seguro de que Amorim será el gerente de Benfica algún día».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.