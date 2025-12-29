Ruben Amorim deja caer una pista sobre la formación del Manchester United que cambiará el juego: «Cuando los jugadores regresen»

Rubén Amorim cambió la formación en Man Utd por primera vez en el Boxing Day y explicó por qué se produjo este cambio.

Ruben Amorim ha sugerido que el United podría quedarse con una zaga de cuatro

Los cuatro defensores del Manchester United podrían llegar para quedarse después de que Ruben Amorim insistiera en que no volvería a los tres defensores cada semana cuando los jugadores regresan de lesiones y compromisos internacionales. Amorim hizo su primer cambio de forma como entrenador en jefe en la victoria del Boxing Day contra Newcastle y pudo mantenerlo contra los Wolves.

Después de mostrar signos de flexibilidad por primera vez en sus 14 meses a cargo en Old Trafford, Amorim sugirió que una defensa de cuatro sería de por vida y no sólo para Navidad, incluso si figuras clave regresan en las próximas semanas.

La forma de Amorim cambió con Noussair Mazraoui, Amad y Bryan Mbeumo ausentes por compromisos internacionales, mientras que las lesiones aumentaron con Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo y Bruno Fernandes en la mesa de tratamiento. Pero Amorim insistió en que siempre tuvo la intención de desarrollarse durante su mandato y sólo se ha resistido hasta ahora para no dar la impresión de haber sucumbido a la presión de los medios.

Ha jugado la forma 3-4-2-1, que disfrutó de un éxito casi constante en Portugal con el United, y consideró importante utilizar ese sistema para integrar los principios que quiere inculcar en el club.

«En primer lugar, es un proceso. Cuando llegué aquí la temporada pasada, entendí que tal vez no tendría los jugadores para jugar bien en ese sistema, pero fue el comienzo del proceso», dijo Amorim. ‘Estamos tratando de construir una identidad.

«Hoy es un momento diferente. No tenemos muchos jugadores y tenemos que adaptarnos, pero ellos ya saben y entienden por qué estamos cambiando. No es por la presión de ustedes». [in the media]O de los aficionados, porque ahora entendemos cómo queremos jugar y los principios son los mismos».

Amorim ha subrayado a menudo que, independientemente del formato, los principios del juego seguirán siendo los mismos para su equipo. Sin embargo, habiéndose alejado finalmente de un sistema de laterales, un defensa de cuatro que los aficionados han estado clamando podría verse con más frecuencia a medida que su mandato entra en una nueva fase.

Esa flexibilidad también causará más dolores de cabeza a los oponentes. Newcastle estaba confundido al ver al United entre los cuatro últimos en el Boxing Day y se tomó su tiempo para descubrir qué necesitaban cambiar.

«Podemos cambiar el sistema y creo que vamos a ser un mejor equipo porque cuando todos los jugadores regresen no vamos a jugar con tres defensores todo el tiempo. Vamos a mejorar», afirmó.

«Pero eso fue algo de lo que hablé. Pero si hablas todo el tiempo sobre cambiar el sistema, yo no puedo cambiar porque los jugadores entenderán que cambio gracias a ti». [the media]y creo que ese es el final para el manager.

«Entonces, si jugamos bien en nuestro sistema, es el momento de cambiar si es mejor ganar el partido».