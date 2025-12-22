Rubén Amorim defiende a tres jugadores del Manchester United tras la derrota del Aston Villa

Rubén Amorim recordó la derrota del Man Utd por 2-1 en la Premier League contra el Aston Villa el domingo por la tarde.

Yoro fue el culpable del primer gol. (Imagen: Manchester United FC 2025)

El técnico del Manchester United, Rubén Amorim, defendió a Leny Yoro, Ayden Heaven y Benjamin Sesko tras la derrota del equipo por 2-1 ante el Aston Villa. El United se fue de Birmingham con las manos vacías el domingo tras dos goles de Morgan Rogers.

Yoro le dio a Rogers metros de espacio para el primer gol del partido, y estuvo nuevamente en la escena del crimen cuando el internacional inglés en forma devolvió a su equipo la ventaja. Heaven fue puesto a prueba contra el experimentado Ollie Watkins, mientras que Sesko desaprovechó dos oportunidades seguidas en la primera mitad en su primera apertura desde que se recuperó de una lesión en la rodilla.

Hablando de Sesko en su rueda de prensa posterior al partido, Amorim dijo: «Vuelve muy pronto a la competición, va a mejorar mucho, la idea era 70-75 [minutes]»Ha estado parado por un tiempo, estamos tratando de ayudar a los jugadores».

Al discutir si el United concedió goles similares en Villa Park, Amorim defendió a Yoro y Heaven, diciendo: «A veces podemos sufrir goles y aun así conceder. Si quieres presionar y ellos patean el balón, Rogers puede ir en cualquier dirección. Es realmente difícil defender a un jugador así contra uno».

“Tuvimos un par de partidos contra Nottingham Forest, Ayden [Heaven] y leny [Yoro] Normalmente defiende uno contra uno, Luke Shaw es el mismo. No se trata sólo de si logras objetivos, sino también de cómo los logras. A veces los detalles pueden cambiar la historia”.

El United tuvo la oportunidad de subir al quinto lugar con una victoria contra Villa, pero llega al partido del Boxing Day contra Newcastle en séptimo lugar en la liga.

Amorim tendrá que arreglárselas sin Bruno Fernandes, que sufrió una lesión muscular en la primera mitad del partido. «Creo que es un tejido blando, así que llevará un tiempo. Ya veremos», dijo el técnico del United.

Cuando se le preguntó si Kobbie Mainoo podría regresar a Newcastle, añadió: «Kobbie Mainoo está fuera, Bruno está fuera, así que ya veremos. No hay excusas, intentaremos ganar el próximo partido».