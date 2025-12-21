Rubén Amorim debe cambiar su voto sobre las transferencias del Manchester United después de una pesadilla de 24 horas

Man Utd sufrió más reveses en el mediocampo al caer 2-1 ante el Aston Villa en la Premier League.

El gol de Matheus Cunha no alcanzó al United en Villa Park

Cuando Rubén Amorim mire debajo de su árbol el día de Navidad, probablemente se sentirá decepcionado. Al entrenador del Manchester United le vendrían bien algunos centrocampistas, y ningún par de calcetines podrá compensar la decepción si Elliot Anderson o Adam Wharton no están listos para salir.

Amorim sugirió el viernes que era poco probable que el United fichara a un mediocampista en enero, pero en ese momento no esperaba terminar el partido en el Aston Villa con Lisandro Martínez y Jack Fletcher en el centro del campo. La Navidad debería ser una época para dar, pero fue una semana costosa para Amorim y United.

Después de ver a Noussair Mazraoui, Amad y Bryan Mbeumo en la Copa Africana de Naciones, vio a Kobbie Mainoo salir cojeando del entrenamiento el sábado y a Bruno Fernandes retirarse al final de la primera mitad. La suspensión de Casemiro dejó al superado Manuel Ugarte como el único mediocampista senior en pie.

Ugarte ha caído en desgracia con Amorim, y en Villa Park a veces se puede entender por qué. Su trabajo en posesión fue particularmente pobre. Tuvo que ocupar el papel de Fernandes en la segunda mitad y es difícil defender que un equipo tan presionado obtenga un resultado contra el equipo de la Premier League que está en forma.

Esa forma se basa en cimientos inestables si les crees a los nerds de los datos, pero Morgan Rogers está haciendo todo lo posible para condenar a los técnicos a la basura esta temporada. Tiene el hábito de aturdir, por lo que la solución es asegurarse de que no pueda disparar. En cambio, Leny Yoro estaba tan ocupado repartiendo regalos que debería haber lucido una barba blanca.

Fue demasiado pasivo contra Rogers y pagó el precio dos veces. Deshizo gran parte del buen trabajo del United en Villa Park. Por segundo partido consecutivo, crearon oportunidades y parecieron una amenaza en el futuro, pero no lograron ganar. Ahora son dos victorias de ocho.

Villa salió rápidamente, como era de esperar de un equipo con una racha de nueve victorias consecutivas. Ayden Heaven tuvo que bloquear dos tiros de Ollie Watkins, Senne Lammens salvó a John McGinn y Rogers reaccionó rápidamente disparando un tiro de Ian Maatsen hacia la portería en el área chica, solo para ver que el balón se iba desviado.

Sin embargo, el United se tranquilizó y debería haberse adelantado mediada la mitad. Benjamín Sesko acertó, pero Emiliano Martínez lo negó con una larga atajada. Un minuto más tarde, fue un pase inteligente de Matheus Cunha el que envió a Sesko a casa, pero recibió un duro golpe mientras intentaba rodear a Martínez cuando debería haber intentado conseguir el primer remate.

En una mitad apretada, fueron Rogers y Cunha quienes parecían que estaban haciendo que algo sucediera, y lo lograron con minutos de diferencia. Rogers no sirvió de nada cuando tomó posesión del flanco izquierdo, pero Yoro nunca se acercó al jugador en forma de la Premier League y le permitió desplazarse hacia una posición de tiro desde donde clínicamente eligió su lugar.

Por suerte para el United, Matty Cash también estaba en el espíritu navideño. Patrick Dorgu lo pilló durmiendo y el balón le cayó a Cunha. El brasileño tuvo mucho que hacer, pero su impecable remate se midió a la perfección.

La derrota de Fernandes en el descanso fue un duro golpe para el United. El capitán había abandonado el partido tras sufrir una lesión en el tendón de la corva, pero continuó hasta el descanso. Incluso Ezri Konsa bloqueó un disparo a portería durante ese período, pero no pudo continuar. Esto significó que Amorim tuvo que asaltar su gastado banco y el ascenso de Martínez al mediocampo demostró lo que pensaba de las otras opciones disponibles para él.

Martínez entró rápidamente en el juego y el United comenzó bien la segunda mitad, solo para perder nuevamente por un momento de magia de Rogers. El remate llegó desde un ángulo similar después de que la pelota rebotó hacia él, y una vez más Yoro fue demasiado cauteloso en sus intentos de detenerla. Sus dos tiros valieron un xG combinado de 0,07 en la hoja de cálculo. Lamentablemente para el United, el partido se jugó en el campo.

El consuelo para Amorim fue que su equipo fue derrotado por aturdidores. Fueron tales los recursos que el portugués pidió una tregua con la cantera, repartiendo dos debuts, con Jack Fletcher y Shea Lacey saliendo desde el banquillo.

Diogo Dalot obligó a Martínez a salvar y Cash bloqueó el seguimiento de Dorgu. El lateral convocado luego centró a Cunha en la cabeza, pero el disparo del brasileño se fue desviado. Lacey disparó a portería desde lejos y Mount disparó un tiro libre al techo de la red.

Fue una tarde en la que el United podría considerarse un poco descontento, pero los resultados vuelven a ser planos. Casemiro regresa el Boxing Day. Quién trabaja con él es un misterio.