Ruben Amorim da una declaración sobre Manchester United Display vs Chelsea – «Lo tenemos complicado»

Ruben Amorim aseguró una muy necesaria victoria de Man United contra Chelsea en la Premier League el sábado por la noche.

Ruben Amorim ganó una importante victoria contra el Chelsea. (Imagen: 2025 Getty Images)

Ruben Amorim dijo que el Manchester United «complica nuestras vidas cada vez» después de la victoria contra el Chelsea.

United recibió una ventaja de solo unos minutos en el partido contra Chelsea cuando fue enviado el portero Roberto Sánchez.

Sánchez contaminó a Bryan Mbeumo y recibió sus órdenes de Marte. Bruno Fernandes luego abrió el puntaje para United y Casemiro extendió la ventaja con un gol principal en el minuto 37.

United condujo al intervalo contra Chelsea de 10 hombres, pero a Casemiro se le mostró una segunda tarjeta amarilla justo antes del descanso. Chelsea apuntó a un final nervioso al juego cuando Trevoh Chalobah anotó con otros 10 minutos, pero United defendió valientemente una victoria por 2-1.

Hablando en su conferencia de prensa después del juego, Amorim dijo sobre la victoria: «Fue realmente importante. Creo que nos lo merecimos. Pero complicamos nuestras vidas cada vez. Creo que comenzamos el juego muy bien, con la agresión y el oponente mostrando que estábamos allí.

«Por supuesto, la transmisión para el guardián nos ayudó mucho, pero tuvimos control, anotamos dos goles. Y con todo lo que salió bien, hemos complicado con el envío.

«En la segunda mitad, creo que tuvimos éxito, pero al final los últimos 15 minutos fueron difíciles para nosotros. Allanaron un gol, sufrimos juntos y logramos ganar.

«Creo que los jugadores mostraron que [desire]Pero también demostramos que cuando todo va bien, hacemos algo para dificultarlo. Pero nuevamente, exactamente la forma en que comenzamos el partido, el primer y el segundo balón, recuerdo que anotamos las primeras que tuvimos muchas situaciones, tres contra una, tres contra dos, portero fuera de la caja, con el último pase no somos perfectos en ese momento.

«Y eso puede ayudarnos mucho a controlar los juegos y ganar juegos, pero eventualmente sufrimos juntos y eso fue algo bueno. Si miras el juego, merecimos ganar».

Se le preguntó a Amorim si vio la «agresión» que discutió en su conferencia de prensa antes del juego y dijo: «Creo que si tratamos de recordar el juego, puedes sentirlo, especialmente al principio. Es 11 vs 11 y no recuerdo el gran jugador que hicimos. No se trata de eso en este momento.

«Se trata de la segunda pelota, la primera pelota, la agresión y la velocidad. Incluso Casa ‘con la transmisión, fue realmente agresivo. Por supuesto, tiene que hacerlo mejor en ese momento, pero demostramos que realmente queríamos ganar realmente mal hoy».

A la cuestión de complicar el juego, Amorim respondió: «Que ellos [the players] ¿Intenta hacer las cosas demasiado, hacer un tackle que no tengamos que hacer? Es difícil de decir, porque esa es la presión.

«El hombre [Casemiro] Tiene cinco Champions League. A veces me siento más ocupado con algunos jóvenes. Pero tal vez sea porque Casemiro se preocupa por ellos. Anotamos uno y él tiene ese tackle.

«Y luego podrían haber pasado una vez la mitad del campo y queremos ganar la pelota de inmediato. Así que creo que a veces no es la presión, querían demasiado en ese momento. Eso no es algo malo».

Amorim dijo el viernes que no cambiaría la formación, incluso si el Papa le preguntara. «Era una broma», se rió Amorim. «Y te gustan muchachos, así que no te quejes. Te gusta. Intentemos ganar el próximo y te daré otro».

United luego interpreta a Brentford en el estadio de la comunidad GTech en la Premier League.

