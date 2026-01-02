Rubén Amorim da información actualizada sobre las lesiones del Manchester United antes del partido de Leeds

Man Utd se enfrentará al Leeds en la Premier League el domingo y Ruben Amorim no espera tener jugadores de regreso para ese partido.

Bruno Fernandes se perderá la visita del United al Leeds

Rubén Amorim no espera que ninguno de los jugadores lesionados del Manchester United regrese a la acción contra el Leeds el domingo mientras se prepara para volver a confiar en los jóvenes. Harry Maguire no juega desde el 8 de noviembre por una lesión en el muslo y Matthijs de Ligt lleva seis semanas de baja por un problema de espalda.

Kobbie Mainoo se perdió casi dos semanas de acción por una lesión en la pantorrilla y Mason Mount fue retirado en el descanso contra Newcastle en el Boxing Day. Bruno Fernandes se lesionó el tendón de la corva contra el Aston Villa y sigue de baja, mientras que el United ya no cuenta con Noussair Mazraoui, Amad y Bryan Mbeumo, ya que Marruecos, Costa de Marfil y Camerún están en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

Amorim confirmó que no había nuevos problemas de lesiones para su equipo, pero antes del último entrenamiento del sábado antes del viaje a Elland Road no esperaba que ningún jugador regresara. «No hay problemas, ya veremos mañana, no creo que nadie se recupere», afirmó.

El United se enfrenta a un Leeds en forma que ahora lleva seis partidos invicto después de ganar un punto el día de Año Nuevo en Anfield a pesar de dar descanso a Dominic Calvert-Lewin y Noah Okafor. Amorim admitió que el ritmo del equipo de Daniel Farke podría causar problemas a su equipo.

«Tienen mucho ritmo y a veces a nosotros nos cuesta controlarlo», dijo. «Estamos demostrando que podemos ganar cualquier partido en cualquier situación y en cualquier contexto. Intentaremos hacerlo. Sabemos que están cambiando el sistema; el último partido cambiaron a dos jugadores, que normalmente son titulares. Buenos jugadores y un buen entrenador».

«He oído que es un gran derbi, un gran ambiente y una gran rivalidad, pero cada partido de la Premier League es muy duro. Sigue siendo un partido. Sé que significa mucho para los aficionados, pero tenemos que ir allí e intentar ganar».

Amorim recurrió a los adolescentes Jack Fletcher y Bendito Mantato desde el banco contra los Wolves a principios de esta semana y es posible que tenga que utilizar a los niños nuevamente a pesar de la atmósfera hostil que probablemente enfrentará el United en los Peninos.

“Estamos analizando todo, pero tienen que estar preparados”, afirmó. «Se puede ver la plantilla, es imposible sumar a los jugadores que no tenemos. Estoy tratando de preparar un equipo para lidiar con eso y leer el juego para ayudarlos».

‘Tienen que [be ready]. Es un juego en un ambiente hostil, pero tienen que vivirlo. Será difícil para todos los jugadores, incluso para aquellos con mucha experiencia».

Este será el primer viaje de Amorim a Elland Road y su primera prueba de la rivalidad entre United y Leeds. Ha vivido partidos similares en Portugal como jugador del Benfica y entrenador del Sporting, pero espera que esto sea diferente.

“Nunca había experimentado esto antes, pero en Portugal sí [Benfica vs Sporting] Es una gran rivalidad, un ambiente diferente, una cultura diferente. El ruido será grande, es difícil comparar diferentes culturas, diferentes derbis. Concentrémonos en el derbi, intentaremos ganar.

«Cuando juegas en el Manchester United tienes que estar preparado para todo y tienes la mejor competición del mundo. Ves que cada semana hay muchos empates, nunca tienes el control, nunca lo entiendes. Será duro, pero es duro cada semana en la Premier League».