Rubén Amorim da dos razones de la mejora del Manchester United

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha reflexionado sobre los primeros 12 meses turbulentos como técnico en Old Trafford.

Amorim lleva un año en el cargo. (Imagen: Stan Sport)

Rubén Amorim cree que la reciente mejora del Manchester United se debe a que juega con más confianza e intensidad. Amorim fue nombrado Entrenador del Mes de la Premier League en octubre después de victorias contra Sunderland, Liverpool y Brighton, seguidas de empates contra Nottingham Forest y Tottenham.

El United tuvo un comienzo de temporada desastroso, sufriendo una derrota vergonzosa ante Grimsby Town antes de vencer a su rival local Manchester City, pero Amorim espera un cambio impresionante en Old Trafford.

Amorim comenzó oficialmente a trabajar en Manchester durante el parón internacional de noviembre de 2024, tras anunciar su nombramiento procedente del Sporting de Lisboa ese mes.

El jugador de 40 años reflexionó sobre su paso por el club cuando habló con Stan Sports y dijo: «Ha sido un viaje. Lo más importante es que he aprendido mucho».

«A veces piensas que si eres demasiado joven y sólo has ganado, tendrás que lidiar con resultados diferentes y una manera diferente en la que la gente ve tu trabajo, lo que haces… a veces es difícil, pero aprendes mucho. Creo que ahora soy un mejor entrenador.

«Estoy listo para el futuro, estoy listo para el presente. Ha sido un viaje muy duro, pero ahora lo veo necesario y creo que estamos en un mejor lugar gracias a ello».

Amorim continuó: «Estamos jugando mejor porque tenemos más confianza y eso empieza con los buenos resultados. Contra el Liverpool, por ejemplo, pero si miras el partido, tuvimos algo de suerte».

«Y eso cambió el impulso para nosotros. Hicimos una muy buena pretemporada, comenzamos muy bien la temporada contra el Arsenal, y luego tuvimos nuestros altibajos hasta ese momento.

«Me lo esperaba. No me sorprende que estemos mejorando, estamos mejorando, pero puedo compartir mi sensación después de que terminamos el partido contra el Tottenham. Vine aquí a Carrington y vi el partido». [again] y mi sentimiento fue de frustración porque estamos lejos de la perfección.

“Estamos lejos del equipo que puede ganar todos los partidos, así que creo que todavía tenemos mucho por hacer, pero también siento que llevo meses diciendo que la formación no es el problema.

«La formación es el comienzo de algo, luego es la dinámica, la confianza, la forma en que jugamos, lo competitivos que somos. Y si miras los partidos en los que estamos luchando esta temporada, para mí no se trata de la formación, sino de la falta de intensidad. Tenemos que ser perfectos en esta competición para ganar muchos partidos».

Sir Jim Ratcliffe apareció en el podcast The Business durante las vacaciones de octubre y habló sobre el futuro de Amorim y la supuesta desaparición de la academia.

El copropietario del United dijo de Amorim: «No ha tenido las mejores temporadas. Rubén tiene que demostrar en tres años que es un gran entrenador. Ahí es donde yo estaría».

Cuando se le preguntó si los Glazer le habían dicho que despidiera al entrenador en jefe, Ratcliffe respondió: «Eso no va a suceder».

Amorim reiteró que aprecia el apoyo de Ratcliffe. «Siempre es muy importante», dijo. “Pero es más importante que la afición entienda que tenemos un camino claro y que vamos a hacer todo lo que podamos.

«Y pase lo que pase, vamos a seguir por ese camino. Para mí, y voy a ser muy honesto, no hay muchos cambios porque no tengo miedo de perder mi trabajo. Siempre he tenido ese sentimiento. Es bueno escucharlo, pero no cambia mi forma de comportarme. Sé claramente qué camino seguir».

«Si recuerdan, cuando Jim dio esa entrevista, eliminó el ruido alrededor del club, cambió por completo. Así que eso fue muy importante para el equipo y para mí. Así que esas palabras tuvieron un gran impacto, no en cómo hago las cosas, sino en la forma en que la gente ve lo que hacemos, así que fue enorme para nosotros».

El United regresa del parón de noviembre el lunes por la noche y se enfrenta al Everton.