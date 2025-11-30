Ruben Amorim cuestiona al defensa del Manchester United Patrick Dorgu: «Siento el miedo»

Ruben Amorim ha admitido que Patrick Dorgu tiene más que ofrecer si quiere mejorar su juego en Old Trafford.

Dorgu ha estado entrando y saliendo del equipo titular. (Imagen: 2025 James Gill – Danehouse)

Rubén Amorim cree sentir «miedo» en el defensa del Manchester United Patrick Dorgu cuando recibe el balón. Dorgu ha estado entrando y saliendo del equipo esta temporada. Fue llamado a la alineación contra el Tottenham y retuvo su puesto titular contra el Everton, pero fue sustituido en la derrota por 1-0.

El jugador de 21 años fichó por 30 millones de euros, con posibles 5 millones de euros en complementos, procedente del Lecce en la ventana de transferencia de enero y todavía está tratando de encontrar su camino en Manchester. Diogo Dalot comenzó como lateral izquierdo en las victorias contra Sunderland, Liverpool y Brighton durante un excelente mes de octubre, pero el internacional portugués decepcionó contra Nottingham Forest.

La forma mixta de Dorgu y Dalot significa que no ha habido un titular regular en el lateral izquierdo. Cuando se le preguntó si el lateral izquierdo podría ser una posición a reforzar al final de la temporada, Amorim dijo: “Chicos, tenemos tiempo para pensar en eso, no sé qué pasará en enero.

«Lo que siento, cuando los veo entrenar, es que lo hacen mucho mejor que en los partidos. Patrick, cuando lo veo jugando para la selección nacional, marcó un gran gol contra Escocia. La decisión que tomó bajo presión fue completamente diferente a la decisión que toma en nuestro equipo, así que sólo tengo que entender el contexto y tratar de ayudarlos».

«Creo que están lejos de ser los mejores y lo saben. Como muchos jugadores de nuestro equipo, como yo, simplemente los miro y creo que tienen mucho más para dar».

Amorim destacó el gol que Dorgu marcó para Dinamarca contra los escoceses cuando se le preguntó si el danés necesitaba mejorar su producto final. Y el técnico del United dijo que siente que Dorgu está ansioso por tener la posesión.

Amorim siente «miedo» cuando Dorgu tiene el balón. (Imagen: Manchester United FC 2025)

“Creo que es la decisión [making]dijo Amorim. ‘Tiene que calmarse durante el partido. Cada vez que Patrick toca el balón sientes el miedo. Puedo sentir el miedo. Recuerdas el disparo contra el Everton. Eso fue más fácil que la decisión que tuvo que tomar contra los chicos. [for Denmark] de Escocia. Tomó una gran decisión y lo vi cuando jugó en Italia. Pero aquí es diferente y a veces la presión es dura para ellos al principio, pero él tiene tiempo para mejorar».

Otro jugador que ha retado a Amorim a mejorar es Kobbie Mainoo. «Este es un deporte de equipo. Se habla mucho de Kobbie y tengo más jugadores en mi plantilla que quieren jugar el Mundial, así que es un poco injusto. Puse a Kobbie porque es muy bueno cerca del área», añadió Amorim.

«Tener a un tipo como él y Bruno, pueden encontrar lugares cerca del área penal y marcar goles, así que esa también fue mi idea. Usaré a Kobbie y al resto para intentar ayudar al equipo a ganar».

«No estoy centrado en un solo individuo. Quiero ayudar a todos mis jugadores y sé lo especial que es para un jugador jugar en la Copa del Mundo, pero mi trabajo es centrarme en el equipo y ganar como equipo. Kobbie Mainoo está en la misma situación que los demás muchachos. Si creo que esta es la mejor manera de ganar el partido, lo haré».

A Amorim le preguntaron si considera a Mainoo titular y respondió: «Lo veo titular, como a los demás, pero tengo que tomar una decisión y al final no fue Kobbie. Pero en el futuro no lo sé. Siempre le digo lo mismo a Casemiro. No jugó. Y luego juega. Sólo quiero ganar partidos, no me importa quién juegue».

Mainoo aún no ha sido titular en la Premier League esta temporada. El único inicio de campaña del mediocampista fue contra Grimsby Town en Blundell Park en la segunda ronda de la Copa Carabao.

El jugador de 20 años pidió ser cedido durante el mercado de fichajes de verano para jugar regularmente, pero Amorim bloqueó la solicitud, explicando que Mainoo estaba compitiendo con Bruno Fernandes. Mainoo jugó ocho veces desde el banquillo en la competición esta temporada.