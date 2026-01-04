Ruben Amorim critica a Benjamin Sesko tras la comparación con Rasmus Hojlund en el Manchester United

Benjamin Sesko ha marcado solo dos goles en 17 apariciones con Man Utd mientras soportaba otra tarde decepcionante frente a la portería en Elland Road.

Benjamin Sesko lucha ante la portería del United

Ruben Amorim respaldó a Benjamin Sesko para triunfar donde Rasmus Hojlund fracasó, a pesar de que el delantero de £ 73 millones volvió a tener problemas en Elland Road. Sesko ha marcado sólo dos goles en 17 partidos desde su salida del RB Leipzig y perdió una buena oportunidad de ganar el partido del Manchester United en Leeds mientras continuaban sus luchas de cara a la portería.

El United descartó a Hojlund para reemplazarlo con el delantero esloveno, pero ha visto al danés tener un comienzo positivo en Napoli, con nueve goles en 20 partidos desde su traslado a la Serie A. Hay similitudes entre los dos, ambos de 22 años e inicialmente luchando mientras dan el paso a la vida en Old Trafford, pero Amorim confía en que el nuevo hombre tiene el perfil para ser un éxito en el club.

“Son las características del jugador”, dijo Amorim. «Ben es completamente diferente de Rasmus. Rasmus tuvo este momento aquí. Fue más allá, traemos a Sesko. Intentará marcar goles. La presión de ser el delantero del Manchester United, está haciendo las cosas correctas. Tiene que mejorarlas en el último momento. Ese es el momento más importante porque hizo las cosas que hizo bien hoy, solo necesita marcar uno».

«En primer lugar, las oportunidades que desperdicia siempre están ahí y ese es el primer paso. Es muy agresivo cuando el balón va hacia un lado, es muy agresivo cuando tiene que luchar por el primer balón. Si miras el juego de un atacante, por supuesto te dirán que el jugador ha hecho todo mal si pierdes oportunidades. No estoy de acuerdo con eso».

«Creo que está en la posición correcta. Sólo necesita anotar uno y entonces todo el peso que tiene sobre él desaparecerá y mejorará».

Sesko mostró cierta frustración en la primera mitad con los laterales Diogo Dalot y Luke Shaw y fue un tema del tiempo de Hojlund en el club que sintió que el regreso a él no fue lo suficientemente rápido, pero Amorim descartó esa idea y dijo que su equipo hizo bien en mostrar paciencia durante la preparación.

«Si me dicen que en el otro partido de hoy tenemos que tener posesiones, especialmente en este tipo de ambiente», dijo. “Si perdemos el balón todo el tiempo, si intentamos ser el equipo que éramos en el pasado, con muchas transiciones, entonces no queremos jugar así.

«Queremos prepararnos mejor para la forma en que jugamos. Jugamos mejor que la semana pasada y tuvimos mucha suerte. Hablamos de las oportunidades que tuvo Ben hace dos segundos, así que estamos creando oportunidades para Ben. Sólo necesita marcar una y luego se le quita todo el peso. Así que estamos creando oportunidades para los atacantes».