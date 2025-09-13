Man United toma este fin de semana en el Manchester City en el Derby de Manchester y Ruben Amorim ya ha confirmado un titular.

Ruben Amorim habló con los medios el viernes. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Ruben Amorim ya ha confirmado que Altay Bayindir comenzará para el Manchester United contra el Manchester City.

Amorim explicó la decisión en su conferencia de prensa el viernes y dijo: «Es lo mismo que hago con diferentes posiciones, pero Altay continúa. Es una competencia diferente, un país diferente, una capacitación diferente, una pelota diferente. [for Senne Lammens]. Entonces lucharán por la posición. «

United completó la firma de Lammens por £ 18.2 millones, más complementos, el día de la fecha límite, y Andre Onana fue enviado a un préstamo de temporada a Trabzonspor.

Cuando se anunció la transferencia de Lammens, las fuentes de United señalaron que el arquero tenía uno de los objetivos más altos que impidió las estadísticas en Europa e hicieron los pases más progresivos de un portero menor de 23 años.

Lammens era una firma impulsada por datos y las cifras sugieren que tiene el potencial de ser una estrella futura, pero Amorim ha decidido continuar existiendo para el Derby de Manchester en Bayindir.

Los 3.000 fanáticos del United en la parte del Etihad pueden pasar una gran parte del juego viendo sus dedos. Raramente es un reloj cómodo cuando Bayindir intenta lidiar con piezas de set.

Bayindir revoloteó en una esquina contra el Arsenal, casi le costó la victoria contra Burnley y tuvo la suerte de no admitir por una pieza establecida contra Fulham en Craven Cottage.

Sería un eufemismo decir que Bayindir está luchando por manejar bolas de aire. Y City sabe que Bayindir comienza el domingo por la tarde, por lo que se centrarán en las piezas establecidas.

Afortunadamente, la temporada pasada, City solo anotó siete goles de la Premier League de Set Pieces, un récord que es uno de los peores en la máxima categoría, pero Bayindir ciertamente será el objetivo cuando las entregas se jueguen en la caja.

Bayindir comienza contra City en el Derby. (Imagen: Getty Images)

La selección de Bayindir podría ser contraproducente, pero la selección del portero del Derby nunca sería fácil para Amorim. Hay ventajas y desventajas para todas sus opciones.

Hay lógica en comenzar Bayindir, a pesar de su bajo rendimiento en las primeras semanas de la temporada, porque comenzó la campaña como la primera opción y, por lo tanto, tiene el ejercicio de competencia en la Premier League en su haber.

La distribución de Bayindir es a veces dudosa, pero puede ser un poder en un buen día. También sería un riesgo arrojar los Lammens no probados en uno de los juegos más grandes de la temporada durante su debut.

Sería perjudicial para Lammens cometer un error durante su debut en el Derby. Por otro lado, no hay mejor accesorio que el Derby para una nueva firma de los United para ofrecer un rendimiento sólido.

Lammens no tiene esa oportunidad, por lo que es un punto de disputa y todos los ojos estarán en Bayindir.

Amorim dijo sobre Lammens: «Es un portero con mucho potencial. En el momento en que el arquero tiene que ser realmente fuerte y tener mucha experiencia, pero también tenemos que mirar el presente con un enfoque en el futuro, por lo que es un poco de ambos. Estará listo».

La incertidumbre que rodea a los guardianes de United no es útil, pero la situación continuaría cuando United insistió en firmar a un portero inexperto sobre Emiliano Martínez.

Aunque Martínez era una solución imperfecta, no comenzaría en el sofá este fin de semana si hubiera firmado en Aston Villa. Lammens necesita tiempo para adaptarse a su nuevo entorno y es un proyecto a largo plazo.

City también atrajo a un guardián el día de la fecha límite y firmó a Gianluigi Donnarumma por £ 26 millones de Paris Saint-Germain.

Sería una sorpresa ver a Donnarumma en el sofá y James Trafford en el equipo de Etihad, porque Donnarumma al más alto nivel tiene suficiente experiencia para jugar de inmediato.

City atrajo a un arquero probado y United firmó a un portero con potencial. Donnarumma probablemente tendrá la oportunidad de ayudar a su equipo a reclamar una victoria en el Derby de Manchester, pero Lammens tendrá que mirar.