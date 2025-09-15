Last Manchester United News como los medios portugueses hacen un reclamo importante sobre Ruben Amorim después de la derrota del domingo contra Manchester City

Ruben Amorim está bajo presión sobre el Manchester United (Imagen: Getty Images)

El futuro de Ruben Amorim llamó la atención nuevamente después de la derrota por el Derby 3-0 del Manchester United contra el Manchester City, con un club que es conocido por él, los portugueses se consideran su próximo gerente

El resultado confirmó el peor comienzo de United a una temporada desde 1992/93. Su única victoria hasta ahora ha llegado contra Burnley, perdió ante el Arsenal el día de apertura y firmó con Fulham en Craven Cottage.

El gerente portugués ahora ha ganado solo ocho de sus 31 partidos de liga. «Chicos, lo entiendo y acepto», dijo Amorim en su archivo. «No es un registro que deberías tener en el Manchester United. Hay muchas cosas, no tienes idea de lo que sucedió durante estos meses, pero lo acepto. No voy a cambiar. Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, entonces tienes que cambiar al hombre.

«Mi mensaje es que voy a dar todo. Haré todo, siempre pensaré en lo que es mejor para el club. Ese siempre fue el mismo mensaje. No es mi decisión, el resto (gerente de cambio o unido). Hasta que esté aquí, haré lo mejor que pueda. Realmente quiero ganar juegos. Sufro más que ella».

United se enfrenta a una prueba estricta diferente cuando juegan al Chelsea en casa el sábado (5:30 p.m.). El ícono de los Rojos, Gary Neville, ha sugerido que se hacen preguntas si caen a otra derrota.

Sin embargo, en su país de origen, Amorim generalmente se considera uno de los principales directores del juego, que ha restaurado el estado europeo del Sporting Clube de Portugal y había terminado su título de Liga Portugal de casi 20 años antes de que Erik Ten Hag tuviera éxito en los Estados Unidos.

Ahora se dice que los rivales de los deportes del Benfica están cerca de su situación en Manchester.

El Benfica celebrará elecciones para un nuevo presidente el próximo mes y se dice que uno de los candidatos, Joao Noronha Lopes, ya tenía amorim en su lista de gerentes potenciales. El periódico portugués A Bola afirma que Lopes y el ex internacional de Portugal Nuno Gomes, que se postula para el vicepresidente, estaba en el estadio Etihad.

Según el periódico, se le preguntó a Gomes durante su campaña en Evora si Amorim podría convertirse en el nuevo entrenador de Benfica y se supone que sugirió que era posible. Un bola también señala que Noronha Lopes confirmó que tiene un contrato listo para la estrella de Manchester City, Bernardo Silva, en un intento de traerlo de regreso a Estadio da Luz.

Silva llegó a la Academia de Benfica y pasó 13 años en Lisboa antes de llegar a Mónaco en 2015 por una transferencia permanente.

