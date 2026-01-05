Rubén Amorim conoce los próximos pasos cuando deja Gran Bretaña tras el despido del Man United

Rubén Amorim fue despedido por el Manchester United el lunes por la mañana y desde entonces abandonó el Reino Unido, mientras que el técnico portugués está de regreso con su familia.

Rubén Amorim quiere volver ‘pronto’ (Imagen: Molly Darlington, Getty Images)

Rubén Amorim abandona Gran Bretaña tras la decisión del Manchester United de despedirle. El técnico portugués se prepara para partir para reagruparse y ya se ha reencontrado con su familia.

Amorim fue despedido el lunes por la mañana, menos de un día después de su impactante diatriba tras el empate del United con el Leeds. Se dice que la decisión de cortar los lazos se tomó antes de ese partido.

Al técnico de 40 años no le sorprendió su despido en Old Trafford y espera volver a dirigir «pronto», según Sky Sports. A pesar de su partida, Amorim seguía confiando en que su equipo lo haría. asegurar una plaza en la Liga de Campeones y que el rendimiento del United mejoraría tan pronto como sus jugadores regresaron de la Copa Africana de Naciones.

LEER MÁS : ¿Quién es el próximo jugador del Manchester United? Sigue la próxima cacería de directivos tras el despido de Rubén AmorimLEER MÁS : ¿Cuánto le costará al Man United reemplazar a Rubén Amorim después de que se repitiera el error de Erik ten Hag?

Sin embargo, parece que la relación de Amorim con la alta dirección del club se había vuelto inviable.

El técnico destituido criticó la falta de planes de transferencia del club e insistió en ser reconocido como «entrenador» durante su última rueda de prensa.

«Vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United. Eso está claro», dijo Amorim.

«Sé que mi nombre no es Tuchel, ni Conte, ni Mourinho, pero soy el entrenador del Manchester United. Seguirá así durante 18 meses o cuando la directiva decida cambiar».

Rubén Amorim perdió poco tiempo en planificar sus próximos pasos (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Se dice que Amorim creía que United necesitaba una o dos incorporaciones experimentadas en enero y estaba decidido a defender sus principios.

Sin embargo, esta actitud parecía contraria a lo que era prácticamente factible en Old Trafford.

«Siento que si tenemos que jugar un 3-4-3 perfecto, tenemos que gastar mucho dinero y necesitamos tiempo», dijo en diciembre.

“Estoy empezando a comprender que esto no va a suceder, así que tal vez tenga que adaptarme.

«La ventana de transferencias no cambiará», dijo Amorim la semana pasada. «No estamos teniendo una conversación para hacer ningún cambio en la plantilla. Hay un proceso, hay una idea y eso continuará».

Amorim había reconocido previamente que ocasionalmente había tenido «una idea diferente» en comparación con el director de fútbol Jason Wilcox con respecto al reclutamiento, y enfatizó que era necesario establecer «puntos en común» antes de que llegaran nuevos fichajes.

Al final, estos desacuerdos parecen haber provocado la salida de Amorim del club.