Ruben Amorim comenta sobre dos jugadores del Man United con futuro incierto: «Quieren jugar»

Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee aún no han sido titulares en la Premier League con el Manchester United esta temporada.

Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee lo pasan mal durante varios minutos. (Imagen: Marc Atkins 2025)

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, reiteró que Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee «son nuestros jugadores y necesitamos que todos hagan una buena temporada», en medio de especulaciones sobre su futuro.

Mainoo solicitó salir cedido en la última semana de la ventana de transferencias de verano, pero su solicitud fue bloqueada y Amorim dijo que tenía que competir con Bruno Fernandes para ser titular.

El jugador de 20 años no ha sido titular en la Premier League esta temporada y se ha visto limitado a cinco suplentes. Mainoo está desesperado por representar a Inglaterra en el Mundial de 2026 después de jugar la Eurocopa de 2024, pero necesita jugar con regularidad para ser incluido en los planes de Thomas Tuchel.

Zirkzee se encuentra en una situación similar. Al holandés le gustaría representar a Holanda en el Mundial del próximo verano, pero sólo jugará 82 minutos en todas las competiciones.

Mainoo sigue vinculado con una salida en la ventana de transferencia de enero y Zirkzee podría irse si su situación no mejora, pero Amorim sugirió que son jugadores clave en el equipo.

Al preguntarle a Amorim si entendía por qué Mainoo y Zirkzee estarían frustrados, especialmente en una temporada de Copa del Mundo, respondió: «Eso es normal. También sé que en nuestro club hay mucho ruido. Hay que tener noticias. Los jugadores no juegan. Quieren jugar».

«Como dijiste, hay un Mundial. Hay agentes que escuchan a los jugadores todo el tiempo. Así que lo entiendo, pero son nuestros jugadores y necesitamos que todos tengan una buena temporada».

Amorim ha desafiado a Mainoo a luchar por su lugar y habló detalladamente sobre el joven en una conferencia de prensa previa al derbi de Manchester.

“No, como muchos muchachos, quiere jugar más”, dijo Amorim cuando se le preguntó si había visto alguna diferencia en Mainoo. “No tuve una conversación con él antes de que se cerrara la ventana, pero sí esta semana.

«Porque no quiero que Kobbie Mainoo piense que tuve una conversación con él sólo para abrazarlo. No quiero ese sentimiento. Creo mucho en Kobbie, pero algunos de ustedes piensan que Kobbie Mainoo ya está terminado (el artículo terminado). Creo que puede hacerlo mucho mejor, puede mejorar mucho.

«Creo que para algunos muchachos es suficiente (su talento), pero para él no es suficiente. Tal vez no sea justo, pero creo que estoy ayudando a Kobbie Mainoo, y eso es todo. Tendrá oportunidades como los demás muchachos».

«Si tengo la sensación durante la semana de que alguien es el mejor jugador para jugar, entonces jugará. Y ya se lo he demostrado a todos los jugadores aquí. Así que creo mucho en él… Siento lo mismo que tú: que es un jugador de primer nivel, un jugador de primer nivel, pero que puede hacerlo mucho mejor. Así que en eso me concentro».

