Rubén Amorim captó una indirecta de Lisandro Martínez antes de que el Everton enviara un mensaje como Man United

Lisandro Martínez ha estado lesionado desde febrero tras una grave lesión en la rodilla, pero el central del Man United parece estar regresando al equipo de Rubén Amorim.

El central del Man United, Lisandro Martínez, está recuperando su plena forma (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

El central del Manchester United, Lisandro Martínez, ha mostrado señales alentadoras en los entrenamientos después de ser fotografiado con Joshua Zirkzee durante el parón internacional de noviembre.

El argentino ha estado fuera de acción desde que sufrió una grave lesión de rodilla en febrero. Sin embargo, el jugador de 27 años ha vuelto a entrenar en Carrington mientras trabaja para alcanzar su plena forma física.

Los informes sugieren que Martínez recibió autorización para entrenar con Argentina durante el receso internacional para mejorar su forma física para el partido. Sin embargo, actualmente no está claro si la ex estrella del Ajax estará lo suficientemente en forma para ser incluido en el equipo del United para el partido del lunes por la noche contra el Everton.

Se espera que el técnico de los Rojos, Ruben Amorim, brinde una actualización durante su conferencia de prensa previa al partido el viernes. Y las últimas señales pintan bien para Martínez, si tenemos en cuenta la última publicación de la historia de Instagram de Zirkzee.

El holandés publicó una foto suya con Martínez y varios jugadores del filial, indicando que ganaron un partido de práctica, y el argentino salió ileso. Dijo: “Los jóvenes nos lo pusieron fácil @lisandromartinezzz”.

El defensa del Man United, Lisandro Martínez, vuelve a entrenar (Imagen: @Zirkzee)

Amorim admitió recientemente que no quiere fijar una fecha para el regreso de Martínez a la plantilla de la jornada. Sin embargo, interrogado a finales de octubre, el portugués reveló que estaba contento con los progresos realizados.

«Se siente bien», dijo. “La rodilla está respondiendo muy bien, así que no quiero mencionar ningún día o semana en concreto.

«No lo sé, pero está cerca de entrenar con el equipo. Luego depende del ritmo de Licha. De él dependerá que gane el lugar o no, pero está más cerca de volver a entrenar».

Amorim estará desesperado por reintegrar a Martínez a su sistema (Imagen: 2025 Getty Images)

Anteriormente, el entrenador del United dejó claro cuánto extrañan a Martínez. Las opciones actuales de Amorim en la defensa central tienen dificultades para jugar en la zaga, una habilidad con la que el argentino está equipado.

“Nos falta mucho, Licha, sobre todo ahora”, dijo. «Extrañamos su agresividad en todo lo que hace, lo extrañamos».

Quizás no sorprenda, entonces, que el United haya decidido cada vez más jugar bien el balón fuera de la defensa, una táctica a la que se refirió el técnico del Liverpool, Arne Slot, cuando su equipo perdió en casa ante los hombres de Amorim el mes pasado.

Pero Martínez no tendrá una ruta fácil de regreso a la defensiva de los Rojos. Luke Shaw ha estado siempre presente en la Premier League esta temporada. Ha estado operando como central izquierdo y es probable que mantenga su lugar para el partido del lunes contra los Toffees.