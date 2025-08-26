Ruben Amorim afirma que el Manchester United «no estaba preparado» para jugar al fútbol europeo

Man United llegó a la final de la Europa League la temporada pasada, pero cayó al 15 en la Premier League.

Amorim expresa su consternación en Fulham

Ruben Amorim afirmó que el Manchester United «no estaba preparado» la temporada pasada para jugar en la Europa League.

United llegó a la final de la Europa League y fue el único equipo invicto para las tres competiciones de la UEFA a su débil derrota contra el Tottenham Hotspur en la final.

A medida que United progresó en Europa, se deterioró su forma nacional y ganó siete de sus 27 partidos de la Premier League después de que Amorim Erik Ten Hag había reemplazado como gerente en noviembre. United finalmente terminó 15, su peor final desde que fueron prohibidos en 1974.

El club solo se clasificó para la Europa League al ganar la final de la Copa FA de 2024 contra el Manchester City después de haber terminado la campaña de competencia en el octavo lugar.

United ha demolido planes para despedir a Ten Hag en el verano después del triunfo de la Copa e invirtió más de £ 200 millones en cinco nuevas sesiones de firma para rechazar los partidos de la liga holandés nueve la temporada pasada.

United comienza su calendario de la Copa Doméstica contra Grimsby Town de la Liga Dos en la segunda ronda de la Copa de la Liga el miércoles. Sin el fútbol europeo esta temporada, United tiene una carga de trabajo más ligera y Amorim está listo para aplicar cambios al por mayor en Blundell Park.

«Tenemos tres juegos esta semana y tenemos jugadores de calidad y tenemos que hacer rotación para tratar de ganar cada juego», enfatizó Amorim. «Es algo normal que sucede en otros clubes [to have no European football].

«No estábamos dispuestos a jugar en Europa. Ese es mi sentimiento, tener fuertes juegos en Europa y jugar en la Premier League. Necesitamos tiempo para desarrollarlo como equipo. Solo tienen que luchar por los lugares. Entonces todo puede cambiar.

«A veces uno a otras veces juega otro. Tenemos las tazas, por lo que habrá muchos juegos para todos.

«Necesitamos tiempo para preparar cada juego. Los juegos son realmente competitivos. Necesitamos tiempo para construir una base y luego en el futuro para avanzar. Lograremos un momento en que tenemos que tener Europa para jugar».

Andre Onana, Diogo Dalot, Harry Maguire, Ayden Heaven, Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte podrían meterse en el costado. Benjamin Sesko es contrario a hacer su debut completo.

Noussair Mazraoui pudo regresar contra Burnley el sábado en el último partido de United del mes. Toda la espalda está más de un mes de fuera de juego con una lesión no específica y solo jugó una vez en la pretemporada.

«Tal vez regrese la próxima semana, ya veremos», agregó Amorim. «Pero él está en el vecindario. Somos solo algunos ejercicios con él para asegurarnos de que no tendrá otro problema».

Cuando se le preguntó si Rasmus Hojlund, omitido de los escuadrones de la jornada contra el Arsenal y Fulham, podría viajar a Grimsby, Amorim respondió: «Todos los jugadores están disponibles, entonces somos la opción de tratar de obtener el mejor comienzo XI para ganar cada partido».