Ruben Amorim advierte que el Manchester United debería mejorar: «vamos a luchar»

Man United sacó 1-1 con Fiorentina en su último amigable para la pretemporada del verano y Ruben Amorim piensa en la exhibición.

Amorim habló después del juego.

Ruben Amorim ha advertido que el Manchester United todavía tiene que mejorar y puede «luchar en algunos momentos».

United cerró su calendario de pretemporada con un empate 1-1 contra Fiorentina en Old Trafford. Los italianos tomaron la primera sangre en el minuto octavo, pero el gol de Robin Gosens trajo el nivel de United.

Con el juego en 1-1 en 1-1 después de 90 minutos, United ganó un tiroteo penal para ganar la Copa Snapdragon. Comenzarán su campaña de la Premier League contra el Arsenal el 17 de agosto.

Después del juego, Amorim habló después del juego sobre el rendimiento de su parte y sugirió que se necesitaban mejoras en «diferentes áreas» para evitar que United luche nuevamente.

«Hoy fue una dura competencia», dijo Amorim. «Era importante para nosotros tomar la sensación de jugar en Old Trafford. Creo que tuvimos algunas dificultades, especialmente al comienzo de la primera mitad y al comienzo de la segunda mitad.

«Tienen mucha movilidad y tenemos problemas para encontrar el momento adecuado para presionar. Pero luego revisamos el juego y creo que tuvimos una falta de fluidez en el juego. Podemos hacerlo mejor.

«Pero creo que fue un juego perfecto para la preparación para demostrar que tenemos que mejorar en diferentes áreas que vamos a luchar a veces. Pero a veces tenemos jugadores que pueden jugar y elevar el estadio».

Amorim fue apoyado por las sesiones de firma de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Diego Leon este verano, y Cunha y Mbeumo comenzaron contra Fiorentina.

«Creo que pueden ser del 50 o 60 por ciento de lo que pueden hacer», dijo Amorim. «Creo que, al igual que cualquier otro equipo, mejoraremos durante la temporada y mejorarán mucho.

«En algunas veces sentí que necesitábamos por eso, luchamos sin una referencia como delantero. Tenemos un nuevo jugador, así que veremos».

Amorim también desafió a sus jugadores a demostrar que deberían estar en contra del Arsenal en el XI inicial con sus actuaciones en el entrenamiento la próxima semana.

«Eso es algo bueno, debería ser, no como la temporada pasada cuando tuvimos que luchar para poner a 11 jugadores en el campo», respondió cuando se le pidió una fuerza de selección.

«Esto es normal, así que tengo que pensar y tienen que luchar durante la semana para que puedan cambiar de opinión. Tengo una idea, pero pueden cambiar de opinión durante la semana.

«Será difícil [training before Arsenal]. Tratamos de organizar una semana completa de entrenamiento, por lo que tenemos dos sesiones realmente fuertes con tiempo para trabajar. Entonces nos romperemos un poco. «

