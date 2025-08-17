Nueve equipos derrotaron a Man United en Old Trafford en la Premier League la temporada pasada y organizan el Arsenal el domingo.

Amorim celebró su conferencia de prensa el viernes

Ruben Amorim admitió que los partidarios del Manchester United todavía se derrumbaron durante sus juegos en casa esta temporada.

United ganó solo siete de ellos Liga Premier Acuerdos Old Trafford El último término porque fueron derrotados nueve veces, la mayoría de las pérdidas han sufrido la competencia local que han sufrido desde 1962-63.

Amorim ha cambiado la rutina previa al partido de United para los juegos en casa y ya no llegarán a Old Trafford cuatro horas antes del inicio, una medida presentada por Erik Ten Hag en 2022. En cambio, los jugadores maximizarán las instalaciones en el nuevo centro de £ 50 millones de United en Carrington que se abrió la semana pasada.

United tiró de Fiorentina en su única temporada anterior amigable, pero fue 1-0 en la primera mitad. A pesar de una composición considerablemente diferente de los Geurs de Match para un amistoso, Amorim sintió que se sentían «nerviosos» después de que Fiorentina anotó directamente desde una esquina en el octavo minuto.

«Eso es realmente importante», dijo Amorim sobre la necesidad de mejorar la forma de inicio. «No tenemos que pensar en ello. Es solo un partido contra el Arsenal. Para un equipo que todos en esta sala piensan que el Arsenal va a ganar.

«No es mentalmente. No es solo para los jugadores. También es para los fanáticos. Incluso el partido contra Fiorentina. Puedes sentirlo. Los fanáticos están un poco nerviosos.

«Esta sensación de que no puedes … no es solo un día, un juego [and it’s gone]. Entonces, es una sensación de que tenemos que luchar contra todos juntos. Los jugadores, los entrenadores y los fanáticos. Y vamos a cambiar las cosas.

«Si quieres ganar cosas y ser un equipo muy fuerte, especialmente en casa, tienes que ganar tus juegos».

