Ruben Amorim actualiza la lesión de Bruno Fernandes y completa la declaración de transferencia del Manchester United

Man Utd fue derrotado por 2-1 por Aston Villa en un día en que el capitán Bruno Fernandes abandonó el partido por una lesión.

Rubén Amorim vio lesionado a Bruno Fernandes cojeando ante el Aston Villa

Ruben Amorim insiste en que el Manchester United no cancelará sus planes de transferencia de enero a pesar de perder al capitán Bruno Fernandes por una lesión muscular contra el Aston Villa. Fernandes se unió al mediocampista Kobbie Mainoo en la lista de lesionados después de retirarse la víspera del partido.

Fernandes se torció el tendón de la corva al final de la primera mitad en Villa Park y tuvo que retirarse en el descanso, y Amorim confirmó que se trataba de un problema de tejido blando. Mainoo se lesionó el gemelo durante el entrenamiento del sábado y no pudo formar parte de la selección.

Se espera que ambos centrocampistas se pierdan el choque del Boxing Day contra Newcastle, cuando el United encontrará sus recursos al límite. Casemiro regresa al equipo después de cumplir una sanción contra el Aston Villa, pero el fuera de forma Manuel Ugarte es el único otro mediocampista central en forma.

Amorim buscará soluciones ante las Urracas, pero destacó que no utilizará las lesiones como excusa. Lisandro Martínez entró en el centro del campo ante el Aston Villa y Jack Fletcher debutó con el primer equipo desde el banquillo.

«Es un tejido blando. Creo que va a perder algunos partidos, no estoy seguro. Veamos», dijo Amorim sobre Fernandes.

«No lo sé. No quiero hablar de cosas sobre las que no tienes control. Es un hombre que siempre está en forma, por lo que podría recuperarse bastante bien».

“Creo que Kobbie podría haberse ido [against Newcastle]Bruno está fuera, así que ya veremos. Vamos a encontrar soluciones, no excusas. Tenemos que ganar el próximo partido e intentaremos ganar el próximo partido”.

El United se muestra reacio a fijar un objetivo a corto plazo en enero y Amorim ha confirmado que quiere ceñirse al plan a largo plazo y no pedirá una curita al director de fútbol Jason Wilcox ni al director ejecutivo Omar Berrada.

Están cerca de hacer un movimiento por Antoine Semenyo cuando sea el momento adecuado, y el delantero dejará Bournemouth el próximo mes, pero es posible que un movimiento por un mediocampista tenga que esperar hasta el verano.

«Lo que no podemos hacer es llegar a enero e intentar hacer todo urgentemente y cometer errores», dijo Amorim. «Y luego volvemos a cometer muchos errores. No voy a trabajar con Jason bajo la dirección de Omar y voy a decir que necesitamos muchos jugadores porque tenemos un plan.

«Si tenemos que sufrir, el club es lo primero. Por supuesto que estamos en un momento en el que necesitamos puntos, pero tenemos que encontrar soluciones y continuaremos con nuestro plan. Por supuesto, sientes que lo vamos a pasar mal en este momento, pero ya veremos».