Ruben Amorim Active Gianluigi Donnarumma a Man United Transfer Theory

Manchester United Transfer News mientras Ruben Amorim responde a Gianluigi Donnarumma Transfer Pregunta en Old Trafford

Los seguidores le preguntaron a Ruben Amorim sobre la próxima transferencia de Man United (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Manchester United -Baas Ruben Amorim ha alimentado una transferencia de arrastre entre los seguidores después de que apareció un video en las redes sociales en la que respondió a una pregunta sobre Gianluigi Donnarumma.

United Baas está ocupado fortaleciendo a su equipo durante la estrella de transferencia de verano con cuatro caras nuevas por la puerta. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko han sido grandes compras, mientras que Diego Leon ha ofrecido profundidad en la defensa.

Ahora se entiende que Omar Berrada y Jason Wilcox darán prioridad a un nuevo centrocampista antes de que la ventana se cierre el 1 de septiembre. Un movimiento para Carlos Baleba de Brighton está silenciado, mientras que Adam Wharton de Crystal Palace y Atalanta también está en su radar.

Sin embargo, la forma de Andre Onana desde la mudanza al United ha llevado a dudas sobre su futuro en el club. Varios informes han indicado que Amorim quiere un nuevo número uno que complementa su estilo de juego, pero aún no se ha jugado ningún movimiento.

El interés en Gianluigi Donnarumma se ha desarrollado en el curso de la ventana. Después de ayudar a Paris Saint-Germain la temporada pasada a la Liga de Campeones, se espera que el número uno de Italia abandone el club este verano.

Con otro año sobre su acuerdo, Donnarumma todavía tiene que estar de acuerdo con las nuevas condiciones y la firma del Chevalier de Lucas Van Losc Lille ha puesto más dudas sobre su futuro. United está vinculado a la ex estrella del AC Milan este verano para entrar y ser el número uno de Amorim.

La esperanza de United para firmar a un nuevo arquero se alivia de la venta potencial de Andre Onana, algo que parece poco probable en esta etapa. Con tres semanas desde la ventana a la izquierda, un nuevo centrocampista es la prioridad.

El sábado, un partidario le preguntó Amorim fuera de Old Trafford si los Rojos Donnarumma firmaban. El fan preguntó: «Hola Ruben, ¿a quién firmamos? ¿Tenemos Donnarumma?»

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Amorim respondió con: «¿Lo siento?» Antes de que el fan repitiera la pregunta sobre el italiano. Mientras firmaba las firmas, el jefe del United se reía entre dientes sin respuesta.

