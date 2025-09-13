Ruben Amorim acaba de darle a un jugador del Manchester United un nuevo papel como decisión de escuadrón

El nuevo hombre UTD News después de que el entrenador en jefe Ruben Amorim mencionó su equipo oficial durante la primera mitad de la temporada de la Premier League.

El entrenador en jefe de Man Utd, Ruben Amorim. (Imagen: hilo de Martin Rickett/PA.)

Manchester United y Ruben Amorim han mencionado a su equipo para la temporada 2025/2026 de la Premier League, con algunos cambios notables en comparación con el año pasado.

Una ocupada ventana de transferencia de verano significa que las nuevas sesiones de firma Senne Lammens, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko se han agregado a una lista de 21 personas, para reemplazar a los jugadores que han salido de verano. Los equipos pueden mencionar un máximo de 25 jugadores en su lista principal.

Sin embargo, el alcance los alienta a agregar un número ilimitado de jugadores a su lista por debajo de 21. Debido a su edad, los jugadores como Leny Yoro, Kobbie Mainoo y Patrick Dorgu están incluidos en esa sección.

Las reglas de la lista de U21 significa que Amorim también se ve obligado a hacer un cambio en comparación con la última campaña. Después de ser mencionado en la lista de U21 la temporada pasada, el defensor Rhys Bennett ahora se mudó a la lista principal, donde registrará uno de los 25 lugares permitidos.

El jugador de 21 años tendrá 22 años el próximo mes, haciéndolo demasiado mayor para ser admitido en la lista ilimitada de U21.

Bennett aún no ha hecho su debut en el primer equipo. La temporada pasada pasó la mayor parte de la campaña en préstamo en la ciudad de Fleetwood de la EFL League Two, donde realizó 38 actuaciones en todas las competiciones.

El defensor fue uno de los jugadores reservados para volver a préstamo este verano, pero nunca salió un movimiento cuando la fecha límite se acercó. Ahora tendrá seis meses para tratar de presionarse en la foto del primer equipo en Old Trafford.

Aquí hay un vistazo a todo el equipo de 21 personas durante la primera mitad de la temporada de la Premier League;

Keepers: Bayandir, Heaton*, Lammens, May*.

Defensores: Bennett*, Dalot, de Ligt, Maguire*, Malacia, Martínez, Mazraoui, Shaw*.

Centrocampistas: Casemiro, Fernandes, Monte*, Ugarte.

Adelante: Amat*, sol, choque, sirio.

*Indica un reproductor de casas de casa

