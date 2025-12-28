Rubén Amorim acaba de conseguir el fichaje del Manchester United

El Man United venció al Newcastle United en el Boxing Day gracias al gol de Patrick Dorgu, con Jack Fletcher impresionando desde el banquillo

Jack Fletcher jugó la segunda mitad de la victoria del Manchester United sobre el Newcastle United en el Boxing Day.

En los últimos días se ha hablado mucho de la opinión de Rubén Amorim sobre la cantera del Manchester United. No fue hasta principios de este mes que el técnico del United se vio obligado a defender su equipo y el razonamiento detrás de pasar por alto el potencial del joven.

Eso cambió el Boxing Day en Old Trafford, cuando United nombró a cinco graduados de la academia en el banco y dos de ellos trajeron a uno con ellos. Tyler Fredricson tuvo los últimos minutos cuando los Rojos lograron una victoria por 1-0, mientras que Jack Fletcher jugó la segunda mitad en lugar del lesionado Mason Mount.

Fue una muestra de confianza de Amorim en Fletcher, ya que el técnico podría haber convocado a Joshua Zirkzee para ocupar el puesto de segundo delantero. Pero el holandés fue presentado desde el banquillo, tal como lo había hecho unos días antes en Villa Park.

El United había impresionado en la primera mitad con el excelente gol de Patrick Dorgu para marcar la diferencia en el descanso, pero los Rojos tuvieron que defender profundamente en el segundo tiempo para ver el juego, lo que significó que Fletcher no recibió el balón con tanta frecuencia como le hubiera gustado. Pero tras adaptarse al ritmo del partido, el joven de 18 años no parecía fuera de lugar en el fútbol senior.

«Creo que puede que nos lleve un tiempo acostumbrarnos al ritmo y la intensidad», dijo Fletcher después del partido. «Fue muy duro allí, duro para las piernas, defendiendo durante 45 minutos, creo que lo hicimos bien. Espero poder mostrar más mi talento».

Su actuación dará que pensar al United, que busca reforzar su mediocampo ante la probable marcha de Casemiro al final de la temporada. Hay interrogantes sobre el futuro a largo plazo de Kobbie Mainoo, mientras que Manuel Ugarte ha luchado por dejar su huella desde que llegó a Old Trafford.

Fletcher, hijo del exjugador del United Darren, tiene un futuro brillante por delante y es probable que gane más minutos en las próximas semanas. Puede que no esté preparado para un fútbol duro de alto nivel todas las semanas, pero las experiencias de los próximos meses podrían garantizar que esté preparado tarde o temprano. Amorim se ha esforzado en no promover el talento de la academia, por lo que cuando uno entra en escena, es aún más impresionante.

«Jack hizo un trabajo realmente bueno», dijo Amorim sobre Fletcher. «Es un momento muy importante para cada niño. Tendrá noticias de su padre. Va a hablar mucho sobre muchas cosas, pero tiene que calmarse y simplemente elogiar al niño, porque es muy humilde, trabaja muy duro y se lo merece».