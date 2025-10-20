Rubén Amorim aborda las llamadas de ‘despidos antes de Navidad’ tras la reclamación de Jamie Carragher

Rubén Amorim reaccionó tras la sorprendente victoria del Manchester United sobre el Liverpool en Anfield

Rubén Amorim habló sobre su futuro en el Manchester United tras vencer al Liverpool (Imagen: AFP vía Getty Images)

Rubén Amorim se refirió a la predicción de Jamie Carragher de que perdería su puesto en el Manchester United en Navidad tras una importante victoria sobre el Liverpool.

El técnico del United consiguió su primera victoria a domicilio en la Premier League en siete meses cuando su equipo ganó 2-1 en Anfield el domingo. El United consiguió su primera victoria en el campo de los campeones desde 2016 gracias a los goles de Bryan Mbeumo y Harry Maguire.

Además de los problemas del Liverpool (el equipo de Arne Slot ha perdido cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones por primera vez desde 2014), Amorim ha registrado victorias ligueras consecutivas por primera vez desde que asumió el cargo hace casi 12 meses.

Durante su rueda de prensa posterior al partido, Amorim se refirió directamente a los rumores de que podría perder su trabajo en Navidad, opinión expresada por Carragher a principios de este mes.

El técnico portugués dijo: «Es muy importante. No he conseguido muchas victorias en Manchester. Es muy importante, espalda con espalda, cada detalle de este partido, el espíritu cuando tuvimos un mal momento o el control, todas las pequeñas cosas fueron perfectas».

Jamie Carragher predijo previamente que Ruben Amorim perdería su trabajo en Navidad

«Intentemos hacer eso la próxima semana. Es muy importante para nuestros fanáticos, lucharon contra Grimsby y Brentford y hoy vieron a un equipo diferente. Creo que no es normal, es difícil encontrar algo como esto, tantos malos momentos y que los fanáticos siempre apoyen al entrenador cuando todos ustedes (los medios) dicen que se fue por Navidad».

A pesar de la victoria del United por 2-0 sobre el Sunderland antes del parón internacional, esto no impidió que Carragher afirmara que Amorim será despedido en los próximos dos meses.

Hablando en The Overlap Fan Debate, el experto de Sky Sports dijo: «No me gusta decir que un entrenador debería ser despedido, es una falta de respeto y es un trabajo de hombres, pero estoy en un punto en el que creo que el trabajo de Ruben Amorim es insostenible.

«Es inevitable que esto suceda antes de Navidad. Sus estadísticas son increíbles para un entrenador del Manchester United. En cincuenta partidos como entrenador del Manchester United sólo ha marcado dos goles más de los que ha encajado».

El técnico de los Red Devils logró victorias consecutivas en la liga por primera vez en su carrera en el United. (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Amorim no tuvo reparos en revelar la magnitud de la victoria en Anfield, pero se aseguró de centrar rápidamente la atención en su partido en casa contra un Brighton en forma este fin de semana.

«Creo que esta fue la mayor victoria en mi etapa en el Manchester United», dijo a Sky Sports. «Hoy significa mucho, pero mañana no significará mucho. Son tres puntos y es una buena victoria».

«Luchamos por cada balón, perdimos la calma en la segunda mitad, pero el espíritu estaba ahí y eso es lo más importante. Si tienes el espíritu puedes ganar todos los partidos. Fue un buen día y ahora estoy preocupado por Brighton. Lo disfrutaré, pero concentrémonos en Brighton».