Roy Keane Sings Man United Star después de la derrota de Man City – ‘Ha’ lanzado ‘The Toilel’

La nueva noticia del Manchester United: el equipo de Ruben Amorim ha ganado solo uno de sus primeros cuatro partidos de la Premier League después de su derrota en el Derby de Manchester.

Luke Shaw durante el Derby de Manchester (Imagen: Getty Images)

Roy Keane continuó sus críticas a Luke Shaw durante su análisis de Sky Sports Post-Match después de que se culpara a la izquierda por el objetivo de apertura de Manchester City.

Manchester United de Ruben Amorim fue derrotado por 3-0 en el estadio Etihad, con los anfitriones en el minuto 18. Phil Foden anotó su primer gol de la Premier League desde enero para presentar la cruz de Jeremy Doku de Verre Hoek.

Shaw deslizó sin esfuerzo a Doku junto a él antes de alcanzar la regla del nombre. Bruno Fernandes también permitió a Foden correr junto a él y explotar el espacio para anotar.

Shaw esperará que su temporada no sea perturbada por las lesiones, sino que fue atacado, en el que Keane nuevamente cuestiona su actuación.

«United arroja dinero y si estos son entrenadores brillantes, irás» ¿Cuándo vas a entrenar a estos jugadores para que los mejoren? «Porque parte de la toma de decisiones está completamente equivocada», dijo el ícono del United.

«Shaw para el primer gol, por lo que Shaw es un jugador de fútbol internacional. Para que sea atrapado así. Creo que Shaw se ha estado saliendo con la suya durante años. Siempre lesionado, nunca encaja por completo.

«Nos disculpamos y luego consigue algunos juegos en su haber y luego toma decisiones como si ni siquiera quisiera enfrentar a la gente».

Durante el descanso, Keane, quien comentó sobre el primer partido de la ciudad: «Muy bien de la ciudad, Doku y Foden. Tiempo perfecto que no llega demasiado temprano. Pero la defensa de United es los dos centrocampistas de antemano demasiado cuadros y Shaw se rinde. Es una pequeña habilidad agradable, pero Shaw es un jugador internacional de Inglaterra.

«Tiene cientos de juegos en su haber, ni siquiera tiene bien su posición de cuerpo. Es como si hubiera arrojado la toalla.

«Sabemos que las personas pueden correr desde la parte posterior de Bruno, que ha estado sucediendo durante años. Pero mi bondad, incluso por eso tienes dos centrocampistas: son demasiado cuadrados. Un pase que saca. Shaw solo arroja la toalla».

