Roy Keane se fue comiendo sus palabras cuando Man United se enteró de la transferencia de Marcus Rashford

Roy Keane puede quedarse atrás de sus comentarios anteriores sobre la idoneidad de Marcus Rashford en el Barcelona.

El inglés cayó en desgracia con Rubén Amorim poco después de llegar a Old Trafford el pasado mes de noviembre y pasó las últimas etapas de la pasada temporada cedido en el Aston Villa. Y cuando Rashford quedó fuera de los planes del cerebro portugués a su regreso de Midlands, estaba ansioso por conseguir otro movimiento del United, ya fuera permanente o temporal.

El jugador de 27 años vio cumplidos sus deseos cuando consiguió un préstamo de una temporada con el Barcelona este verano, con la esperanza de prosperar en La Liga bajo la tutela de Hansi Flick. Sin embargo, el ex capitán del United Keane se mostró mucho más pesimista sobre sus posibilidades en el Camp Nou.

Hablando sobre la ventana de transferencias de verano en el Stick to Football Podcast en agosto, Gary Neville dijo: «El último es Marcus Rashford en Barcelona. Sé que no es un gran fichaje en términos de la Premier League, pero es un gran movimiento para él.

«Quiero decir, espero que le vaya bien. Creo que su partida es un mal reflejo del club, pero también de él en términos de cómo le ha ido en los últimos años. Pero sólo espero que pueda retomar su carrera. Qué movimiento».

Sin embargo, Keane estaba preocupado por el coeficiente intelectual futbolístico de Rashford en ese momento y respondió: «¿Crees que tiene suficiente información futbolística para ir allí y adaptarse a una liga diferente, un fútbol diferente, un estilo de vida diferente? ¿Tiene esa inteligencia dentro y fuera del campo para que funcione?

«Obviamente es un chico talentoso. Conocemos sus puntos fuertes y eso se está quedando atrás. Ha dejado de hacer eso un poco».

Neville luego señaló que Rashford podría prosperar con el Barça debido a la capacidad del equipo para dominar la posesión. Y añadió: «Bueno, creo que Roy, estás en Barcelona. Quizás sea porque pienso en Barcelona hace 10 años.

«Sé que es un poco diferente ahora, pero dominan muchos juegos en los que están en lo alto del campo y tienes equipos detrás del balón y crees que Marcus es mejor cuando juega en un sistema de contraataque. Así que cuando juegas en áreas estrechas».

Sin embargo, Keane interrumpió a su ex compañero y añadió: «Por eso creo que hay un pequeño signo de interrogación», ya que no estaba convencido de la idoneidad de Rashford con el equipo.

Se produce cuando Keane puede sentirse un poco sonrojado por sus comentarios pasados, después de que Rashford haya disfrutado de un buen comienzo con su nuevo club, que supuestamente está explorando la posibilidad de hacer el movimiento permanente sin pagar la cláusula de £ 26,2 millones del United incluida en su contrato.

A Roy Keane no le convenció la cesión de Marcus Rashford al Barcelona (Imagen: PA)

Se informa que los gigantes catalanes buscarán reducir esa tarifa a medida que avance la temporada, o incluso intentarán conseguir una segunda cesión consecutiva para 2026/27. Sin embargo, queda por ver si el United consideraría la posibilidad de negociaciones o de otro alejamiento temporal de Old Trafford.

Desde que hizo el movimiento, Rashford ha marcado tres goles y ha asistido a cinco en todas las competiciones. El club actualmente ocupa el segundo lugar en la clasificación de La Liga de cara a un parón internacional de dos semanas, y Rashford espera continuar donde lo dejó cuando el Barcelona regrese a la acción contra el Girona el sábado 18 de octubre.

