Roy Keane muestra los verdaderos colores de Bruno Fernandes después de criticar al Man United

El ex capitán y centrocampista del Manchester United Roy Keane elogió a Bruno Fernandes tras criticar previamente al portugués

Roy Keane elogió a Bruno Fernandes después de criticar previamente al capitán del Man United (Imagen: Deportes del cielo)

La leyenda del Manchester United, Roy Keane, elogió a Bruno Fernandes por su papel en el triunfo de los Rojos en Liverpool el domingo.

Los goles de Bryan Mbeumo y Harry Maguire, intercalados con un empate de Cody Gakpo, convirtieron los primeros tres puntos del United en Anfield desde enero de 2016 bajo Louis van Gaal. La victoria por 2-1 del domingo también fue la primera vez que el United registró victorias consecutivas en la Premier League con Ruben Amorim, luego de su victoria sobre el Sunderland antes del parón internacional.

Los Rojos ahora esperan que esta primera victoria contra sus acérrimos rivales en casi una década pueda conducir a un resurgimiento bajo el mando de Rubén Amorim, quien ha estado bajo intensa presión esta temporada. La victoria del domingo los ha colocado en el noveno puesto de la tabla, a sólo dos puntos del cuarto clasificado, el Liverpool.

El gol de la victoria de Maguire en Anfield fue asistido por un brillante centro de Fernandes. El momento mágico del portugués fue elogiado por Keane, un elogio que contrasta con sus feroces críticas al capitán del United la temporada pasada.

«Yo diría que 99 de cada 100 jugadores lo habrían tenido bajo control», dijo a Sky Sports.

«El ritmo que tiene. No muchos jugadores podrían hacer eso».

Sobre la victoria del United en su conjunto: Keane insiste en que no es momento de dejarse llevar en Old Trafford. El próximo United recibirá al Brighton & Hove Albion, que ha tenido un buen récord para M16 en las últimas temporadas.

«No iría tan lejos como para decir que Man Utd ha vuelto, pero es una gran victoria para ellos», dijo.

«Todos hemos sido críticos con este grupo de jugadores durante el año pasado, pero en la actuación de hoy mostraron perseverancia. Se mantuvieron firmes y sentís que había objetivos en ello.

«Es un gran momento para estos jugadores y tienen que disfrutarlo. Pero ahora tienen que ponerse a trabajar».

