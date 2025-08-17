Roy Keane ignora Benjamin Sesko Challenge en medio de la transferencia de verano del Manchester United Opposition

Estructura del Manchester United vs Arsenal, mientras que Roy Keane Benjamin Sesko desafía antes del debut potencial

Ex Manchester United -Midfielder Roy Keane (Imagen: Sky Sports Premier League)

El ex capitán del Manchester United Roy Keane ha expulsado un desafío para el nuevo fichaje Benjamin Sesko, para anotar en su debut que podría ser contra el Arsenal esta tarde.

El primer XI inicial de Ruben Amorim se anunciará antes de la patada contra los Gunners en Old Trafford y los partidarios del nombre esperan que Sesko lo sea. El delantero de 22 años completó una transferencia de RB Leipzig el fin de semana pasado y el domingo es su primera oportunidad de jugar.

Siguió a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha a través de la entrada porque United reformó su fuerza de ataque en total £ 207.5 millones en el verano.

Ahora el desafío anotará más que los 44 goles de los jugadores de United que fueron manejados juntos en la Premier League la temporada pasada.

«Se trata de tratar de reconstruir, obtener algo de confianza, obtener un impulso a principios de la temporada. Por supuesto, el año pasado no lo suficiente», dijo Keane al evaluar el partido previo de la transferencia de verano de United en Sky Sports.

«El mayor problema que todos tuvieron la temporada pasada, a pesar de hablar sobre el portero, la defensa, no anotan suficientes goles. Si no marcó suficientes goles, especialmente cuando el Manchester United invirtió tanto dinero, está constantemente ocupado».

El United Legend-Pond Pound comenzó a dar su opinión sobre la compañía de verano del club, lo que sugiere que está impresionado en gran medida por lo que ha visto. Agregó: «Claramente lo intentó este verano y la nueva reparación de sesiones de firma, mirándolas en la pretemporada, sé que todavía es temprano, pero sí, las señales son buenas.

«Claramente trajeron a dos jugadores que conocen la Premier League, son lo suficientemente robustos como para asumir el desafío. Por supuesto, necesitaban un goleador, estaban constantemente bajo presión. Mirando, me gusta».

Keane presentó su desafío para que Sesko comience lo más rápido posible y, con suerte, anotara contra los viejos enemigos Arsenal durante el primer fin de semana de la temporada.

El jugador de 54 años agregó: «Este es un gran comienzo. Ya vimos a los jugadores colocando un marcador este fin de semana, así que para cada delantero, Sesko, que va a un nuevo club, cuando comienza, ¿puede comenzar? ¿Un gol? ¿Marcar un gol? Obtener esa confianza no solo de los seguidores del club, sino de sus compañeros de equipo».

