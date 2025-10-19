Roy Keane hace el despido típicamente brutal de Ruben Amorim después de la decisión del Man United

Roy Keane ha intervenido en los comentarios de Sir Jim Ratcliffe sobre Ruben Amorim y su futuro en el Manchester United.

El excentrocampista del Manchester United, Roy Keane, habló sobre Rubén Amorim. (Imagen: Deportes del cielo)

Roy Keane ha afirmado que no confía en que Ruben Amorim cumpla tres años en el Manchester United.

El copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, anunció su apoyo al entrenador de 40 años en una entrevista durante el parón internacional. Ratcliffe citó como ejemplo a Mikel Arteta del Arsenal y cree que Amorim merece tiempo para demostrar su valía en Old Trafford.

«Rubén ha tenido que demostrar durante los últimos tres años que es un gran entrenador», dijo Ratcliffe al podcast The Business.

Cuando se le preguntó si Amorim recibiría tres años, Ratcliffe dijo: «Sí. Ahí es donde estaría yo. Tres años. Porque el fútbol no ocurre de la noche a la mañana.

«Son tres años. Mira eso también». [Mikel] Arteta en el Arsenal. Los primeros años lo pasó mal. Debemos tener paciencia. Tenemos un plan a largo plazo. No es un interruptor de luz. No se puede dirigir un club como el Manchester United basándose en reacciones instintivas ante un periodista que llama a uno cada semana».

Amorim luego respondió a los comentarios de Ratcliffe durante su conferencia de prensa previa al partido del viernes, afirmando que siente el pleno apoyo de la alta dirección del United.

Rubén Amorim está bajo presión en el Man United (Imagen: PA)

Ahora el jefe del United, Keane, ha intervenido en la situación y admitió que no confía en que a Amorim se le dé tiempo para cambiar el rumbo si los resultados y el desempeño no mejoran.

«Todavía no estoy tan seguro de eso», dijo Keane a Sky Sports. «Está muy bien recibir el apoyo de la junta directiva, pero los resultados tienen que mejorar. Obviamente uno espera que todos los gerentes tengan el tiempo».

«Que tenga tres años para jugar depende de cómo les vaya en los próximos meses. Han progresado un poco, con los nuevos jugadores de ataque parecen más una amenaza de gol».

«Pero la gran prueba son partidos como el de hoy. ¿Mostrarán su calidad o obtendrán un resultado? Todavía hay interrogantes fuera de casa. Sí, han retomado el hilo, pero venir a Liverpool es una gran prueba y todavía hay grandes interrogantes sobre este grupo».

El United viajará a Liverpool el domingo por la tarde con la intención de lograr victorias consecutivas por primera vez esta temporada después de vencer al Sunderland por 2-0 antes del parón internacional.

Ocupan el puesto 11 en la Premier League con 10 puntos en sus primeros siete partidos, pero pasarán a la mitad superior con una victoria sobre los actuales campeones de Arne Slot en Anfield.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Por la presente Las noticias de la noche de ManchesterNuestro objetivo es brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Haga clic aquí para obtener las noticias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify y Apple Podcasts, pero también puedes verlos en YouTube.