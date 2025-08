Roy Keane ha sido brutal sobre el New Man United Leadership Group por Ruben Amorim, excepto un miembro

Ruben Amorim ha designado un nuevo grupo de liderazgo en el Manchester United, aunque Roy Keane tiene mucho que decir en el pasado a un gran número de jugadores que han sido incluidos en él.

Roy Keane ha sido crítico con la mayoría de los nuevos grupos de liderazgo de Ruben Amorim (Imagen: James Gill – Danehouse, Getty Images)

Roy Keane ya ha compartido su opinión sobre los jugadores en la nueva estructura de liderazgo del Manchester United por Ruben Amorim.

Después de una campaña decepcionante en el puesto 15 en la Premier League, el entrenador en jefe de los Red Devils, que solo se hizo cargo del control en noviembre del año pasado, trabajó incansablemente este verano para mejorar el equipo que se hizo cargo de Erik Ten Hag.

United ya ha asegurado sesiones de firma como Matheus Cunha de Wolves y Bryan Mbeumo de Brentford para abordar sus objetivos de la temporada pasada, mientras continúan persiguiendo a RB Leipzig, Benjamin Sesko.

Además, el entrenador portugués ha designado a diferentes líderes de equipo en United en un intento por promover más armonía dentro del grupo. El colectivo de liderazgo está formado por el capitán del club Bruno Fernandes y jugadores experimentados como Harry Maguire y Tom Heaton, junto a Diogo Dalot, Lisandro Martínez y Noussair Mazraoui, informa el espejo.

Amorim discutió el esquema y dijo: «Ahora tenemos un grupo de liderazgo. No es solo Bruno. No es solo Harry. Son seis niños. Son responsables del grupo. Hay algunas cosas con las que tuve que lidiar en el último año y les dije esta temporada, lo que trata con eso.

‘Pequeños problemas están contigo. Eres responsable. Todos estos pequeños cambios, pero creo que ayuda al grupo. Tenemos a Bruno, tenemos a Harry, Lica [Martinez]Diogo, Tom y Nous. «

Ruben Amorim ha designado un nuevo grupo de liderazgo (Imagen: papá)

Añadió: «Siento que ahora estamos más organizados. Somos mucho mejores. Lo que comemos, la forma en que nos comportamos en la gira, en el campo, las reglas. Sé que no son niños y no trato a los jugadores como niños. Pero creo que estas pequeñas reglas pueden ayudar a un grupo a ser fuerte. Tenemos reglas como los bebés».

Sin embargo, el ícono de Old Trafford Keane podría estar en desacuerdo con el nuevo enfoque si sus comentarios anteriores sobre los jugadores involucrados son una indicación. El jugador de 53 años criticó constantemente las referencias de Fernandes como patrón, y dudó de dudas sobre sus cualidades de liderazgo en el campo e incluso sugiere que debería perder el brazalete.

Hablando en octubre de 2023 en Sky Sports dijo Keane: «Hoy lo había mirado nuevamente, tomaría su 100 por ciento del Capitán del 100 por ciento. Sé que es una gran decisión, por supuesto, cambiaron al capitán con Maguire, pero Fernandes no es el material de un capitán».

Con respecto a Dalot y Mazraoui, Keane también desafió su conciencia posicional durante la derrota por 3-0 de United contra Liverpool en septiembre y le dijo a Sky Sports: «Cuando la pierden [the ball]Están en todas partes. Escuche, un jugador puede cometer un error, pero está en todas partes.

‘Mira la derecha, ¿dónde está la derecha? ¿Dónde está tu espalda izquierda? No tienes control. Liverpool es lo suficientemente bueno como para castigar [them]. Los buenos jugadores te castigarán. «

El ex capitán del club también tiene problemas con la falta incidental de calma de Martínez en el balón, a pesar de su gran experiencia. Dijo antes sobre el medio detrás: «Los fanáticos lo aman en pedazos, pero [he needs] Solo un poco tranquilo.

Bruno Fernandes ha visto su parte honesta de las críticas de Roy Keane (Imagen: Fotos ISI a través de Getty Images)

«Este es un jugador experimentado. ¿Dónde está un poco tranquilo que necesitas? Han pagado mucho dinero para que él clasifique sus pies. Ese es su trabajo, para ordenar rápidamente sus pies y esperar que llegue a él».

Mientras tanto, Keane ha ofrecido previamente una disculpa a Maguire por sus despiadadas críticas a la experiencia experimentada. Hablando de la superposición en junio pasado, dijo: «Fui duro sobre Harry Maguire por razones futbolísticas. Excedí la frontera con Maguire. Me encontré con Harry hace unos meses y me disculpé».

La excepción en el grupo de liderazgo cuando se trata de críticas parece ser Heaton, aunque esto puede deberse a que el jugador de 39 años ha disfrutado de un tiempo de juego notablemente limitado en Old Trafford a lo largo de los años, con solo tres veces desde su llegada en 2021.

Sin embargo, no es del todo un lado con Keane y su antiguo club, con el experto que elogia a los jugadores antes mencionados.

Keane sugirió que Martínez es un jugador con «personaje» después de la victoria de la Copa Carabao de 2023 de United en Nottingham Forest, mientras que también complementa a Magire después de la posición 0-0 PAT de Inglaterra en 2022, aunque de manera típicamente contundente.

Harry Maguire ha sido criticado por Roy Keane en el pasado (Imagen: Getty Images)

Hablando en ITV dijo Keane: «Lo hizo bien esta noche. La razón por la que recibe un palo es porque no está jugando bien. Esa es fútbol. Por alguna razón, todos simpatizan con Harry Maguire. Pero lo hizo bien esta noche, hizo los conceptos básicos bien y defendido, simple si esa es su tarea».

Llega en un momento en que se necesitan cambios considerables en Old Trafford para revertir la situación actual, donde United experimenta su peor final de la Premier League la temporada pasada bajo la administración de Amorim. La pretemporada, sin embargo, ha sido cada vez más optimista para United este verano, porque se están preparando para una nueva campaña.

El mes pasado, el Red Devils Leeds United celebró un empate sin goles, antes de obtener una victoria por 2-1 sobre West Ham y un triunfo de 4-1 en Bournemouth en la serie de verano de la Premier League. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con Everton en el mismo torneo el domingo, porque se preparan para regresar a Old Trafford para estar en contra de Fiorentina el próximo sábado. Su apertura de la Premier League contra el Arsenal tiene lugar el domingo 17 de agosto en el Teatro de los Dreams.