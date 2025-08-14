Roy Keane envía advertencia de transferencia de Carlos Baleba al Manchester United – ‘No sabes’

Man United está interesado en la posibilidad de firmar Brighton & Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba antes de cerrar la ventana de transferencia.

Roy Keane compartió sus pensamientos sobre Carlos Baleba. (Imagen: Quédate con el podcast de fútbol/la superposición).

El ex capitán del Manchester United Roy Keane opina que el club debe distanciarse de la posibilidad de pagar una tarifa de nueve dígitos por el mediocampista de Brighton & Hove Albion Carlos Baleba.

Con poco más de dos semanas de la transferencia de verano restante, United todavía está en el mercado para un centrocampista y Baleba se ha convertido en un objetivo principal.

Desde que llegó a Brighton desde Lille hace dos años, el camerunés se ha convertido en fuerza y se establece como uno de los centrocampistas más apreciados del mundo. Es capaz de poner un poco de todo en la sala de máquinas, lo que significa que tiene un perfil atractivo.

A pesar de firmar a Manuel Ugarte en un intento por reparar sus problemas en el mediocampo a largo plazo el verano pasado, United todavía necesita sangre fresca en esa área del equipo. Bruno Fernandes es un titular garantizado antes del primer partido de la Premier League el domingo contra el Arsenal, pero hay un debate constante sobre quién debería comenzar a su lado.

Algunos puntos de venta han sugerido que Brighton podría exigir £ 100 millones para vender a Baleba en medio de su potencial, lo que significa que se siente increíblemente improbable unido, un acuerdo podrá financiar para el final de esta ventana. Los Rojos ya han gastado casi £ 200 millones este verano.

Y en opinión del antiguo as Reds-Middenveld Keane, es demasiado pronto para poder ver si Baleba es digno de una etiqueta de precio tan deslumbrante.

En el podcast de fútbol, Keane dijo: «Me sorprendería si sucediera. Debido a que todavía pienso en el niño, tiene que hacer un poco más».

«Estás hablando de £ 100 millones, pero sigo pensando que es potencial con muchos de estos jugadores. No puedes pagar £ 100 millones por un jugador que no sabes a qué manera va».

Desde que llegó a Brighton en agosto de 2023, Baleba, 21, 77 actúa para el club, ha hecho cuatro goles. De sus 77 actuaciones de los Leones Marítimos, 61 de ellas fueron realizadas en la Premier League.

