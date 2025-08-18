Roy Keane enfatiza la preocupación de Main Man United después de la derrota del Arsenal: «las expectativas son tan bajas»

Last Manchester United News mientras Roy Keane discute sus preocupaciones sobre el equipo actual después de la derrota contra el Arsenal

El ex hombre unido -Midfielder Roy Keane dio sus preocupaciones alrededor del lado de Ruben Amorim. (Imagen: Sky Sports Premier League/X)

El ex mediocampista del Manchester United, Roy Keane, ha expresado su preocupación por el lado de Ruben Amorim después de su estrecha derrota por 1-0 contra el Arsenal. El irlandés opinaba que United tenía una verdadera amenaza de objetivos, pero admitió que Bryan Mbeumo, Mathues Cunha y Benjamin Sesko ofrecían aliento.

Un error del portero Altay Bayindir permitió a Riccardo Calafiori asentir de cerca desde la mitad de la primera mitad. Patrick Dorgu llegó al puesto y Cunha obligó a una buena salvación de David Raya. Sin embargo, la culpa del tapón turco resultó ser el momento decisivo en el juego.

Amorim tomó una gran cantidad de decisiones atrevidas para su primer inicio 11 de la temporada con la última llegada, Sesko, mencionada en el banco para el primer partido de la Premier League.

Keane, sin embargo, pensó que las bajas expectativas en Old Trafford continúan persiguiendo el lado del entrenador en jefe portugués. Él dijo: «En general, creo que el juego fue una mala segunda mitad, las expectativas de Man United son tan bajas que todos se sienten cómodos con una derrota por 1-0.

«Me preocupa (eso), algunas nuevas sesiones de firma, hay un poco de aliento con eso, lo llevarán al campo, los resultados mejorarán; siempre es difícil contra el Arsenal.

«Pero es una derrota nuevamente, no hay goles. Todavía hay preocupación, lo tuve antes del juego, lo que vimos, pero nunca tuviste la sensación de que United tenía dos o tres goles».

Añadió: «Lo hemos discutido antes, estamos dando vueltas en círculos, que están preocupados por United en la parte de atrás. Al final escucho sonidos sobre la ejecución, pero perdieron el juego.

«Habla de no ser aburrido, tienes que anotar, de lo contrario estás constantemente bajo presión. El primero en venir a mí en los últimos 20 a 30 años es el gol de goles, han traído algunos por la puerta, pero no lo veo con el otro grupo.

«Bruno sale y dijo sobre los fanáticos, pero eso significa poco para mí, creo que las expectativas son tan bajas que todos están casi contentos con eso».

Para United tienen la oportunidad de recuperarse en siete días cuando viajan a Craven Cottage para contratar a Fulham (las 4.30 pm comenzaron).

Amorim tendrá nuevas decisiones de selección, a saber, entre los palos después de la exclusión de Andre Onana, pero tendrá la oportunidad de implementar Sesko desde la compensación después de otra semana de ropa de cama en el antiguo táctico de CP Sporting.

