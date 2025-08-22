Roy Keane duda de la ‘inteligencia’ de Marcus Rashford mientras Gary Neville teme al hombre united Repe

Roy Keane duda de que Marcus Rashford tenga la información del fútbol para tener éxito en España, mientras que Gary Neville se asegura de que el atacante pueda ser una repetición de campañas anteriores

La inteligencia de Marcus Rashford fue interrogada por una ex estrella del Manchester United (Imagen: Cristian Trujillo/Calidad Sport Images/Getty Images)

Roy Keane ha tenido dudas esta temporada sobre el préstamo de Marcus Rashford a Barcelona, ​​por temor a que no tenga la inteligencia para tener éxito con los gigantes españoles.

El atacante del Manchester United ha nivelado su oficio en Laliga este año, después de un movimiento de préstamos a la Villa de Aston de la Premier League en enero. El viejo sirviente del club finalmente cayó en el orden jerárquico de Ruben Amorim en el club desde su llegada en noviembre de 2024 y quiere obtener su forma en el camino correcto en el Barça.

El ala izquierda quedó impresionado por la pretemporada, una vez anotado y ayudó en diferentes campos para comenzar su carrera en Barcelona en uno positivo. Sin embargo, Keane no está inicialmente convencido por Rashford y admite que no cree que la estrella tenga que hacer si le gustaría en España.

Mientras discutía los éxitos y errores de la estrella de transferencia hasta ahora en el palo con el podcast de fútbol, ​​dijo el ex sector Gary Neville: «Este último es Marcus Rashford a Barcelona. Sé que no es una gran firma en términos de la Liga Premier, pero es un movimiento increíble para él.

«Quiero decir, espero que esté bien. Creo que está dejando una mala reflexión en el club, pero también en términos de cómo ha desaparecido en los últimos años. Pero solo espero que pueda volver a encaminar su carrera. Qué movimiento.

Keane intervino entonces, cuando preguntó: «¿Crees que tiene suficiente información de fútbol para ir allí y adaptarse a otra competencia, fútbol diferente, estilo de vida diferente? ¿Tiene esa inteligencia y al lado del campo para que funcione?

A Gary Neville le preocupa que Rashford se desempeñe de la misma manera que lo ha hecho en el Manchester United últimamente (Imagen: youtube/la superposición)

«Es claramente un niño talentoso. Conocemos sus fortalezas y eso está detrás. Dejó de hacerlo un poco».

Neville señaló que una repetición de las recientes campañas de Rashford en United podría estar en los mapas, debido a la capacidad del Barça para dominar la posesión en los juegos. Él dijo: «Bueno, creo que Roy, estás en Barcelona. Tal vez es porque pienso en Barcelona hace 10 años.

«Sé que ahora es otra cosa, pero dominan muchos juegos en los que están en el campo y tienes equipos detrás del balón y crees que Marcus es mejor si juega en un sistema inconveniente. Entonces, si juegas en áreas apretadas».

Keane interrumpió la teoría de Neville, mientras dijo: «Por eso creo que hay un pequeño signo de interrogación».

Neville, sin embargo, concluyó apoyando a Rashford para recuperar el impulso para su carrera, y agregó: «Sé que está jugando desde la izquierda, pero cuando los equipos de United estaban sentados profundamente contra él, a menudo lo viste un poco fuera de juego. [on the up]. «

Keane también se dio cuenta: «Voy a decir golpe para tratar de eliminar el factor de sentirse bien».

Marcus Rashford está convencido de que tendrá éxito en España (Imagen: Eric Alonso/Getty Images)

Aunque no anotó en el abridor de lega 3-0 de Barcelona a través de RCD Mallorca, Rashford naturalmente se apoya para regresar a su mejor brillante en España. El atacante admitió que su viaje a la cima será difícil porque tiene que adaptarse a un nuevo sistema y competencia.

Hablando con los medios de comunicación antes de que comenzara la temporada, el jugador de 27 años dijo: «Ha sido una buena temporada de preservación y estamos listos para el comienzo de la temporada. Estoy bastante bien establecido y me adapto al equipo y al entrenador.

«Hay muchos grandes jugadores aquí, ya lo sabía. La calidad y la intensidad son muy altas, y eso es lo que tenemos que mantener en toda la temporada.

«Será difícil porque es un país nuevo y una competencia diferente. Acepto el desafío».